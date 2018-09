Napvilágot láttak olyan becslések is, amelyek szerint jelenleg mintegy 22 ezer informatikus hiányzik a magyar céges világból. A probléma kezelését a legtöbb vállalat a nők bevonásában látja, hisz jelenleg a szakma kifejezetten férfiasnak számít. Magyarországon a technológiai szektorban dolgozók között ugyanis a szebbik nem aránya mindössze 8-10 százalék.

Jelenleg rengeteg olyan kezdeményezés fut egymás mellett, amely igyekszik változtatni ezen a helyzeten. A programokat indító cégek sorában ott találjuk például a T-Systems-t, a Vodafone-t és a Microsoftot is. Utóbbi például most augusztusban először szervezett nemzetközi nyáritábort az informatika iránt érdeklődő, tinédzser lányoknak.

Általában a kezdeményezések célja az, hogy a lányok körében még iskolás korban felkeltsék az érdeklődést az informatika és a programozás iránt. Hogy erre miért van szükség? Egyrészt a többség azért nem választja ezt a szakmát, mert fél tőle, hogy ő lesz az egyetlen nő a munkatársai közt. Hiányoznak a női példaképek, másrészt sok előítélet is övezi az IT szektort. Egy piaci elemzés, melyet a Kaspersky Lab tett közzé úgy fogalmaz: a fiatal nők egyharmada gondolja úgy, hogy a kiberbiztonsági szakemberek „geek”-ek, azaz kockák, emiatt minden hatodik nő szerint a kiberbiztonsági karrier unalmas. De ez nem azt jelenti, hogy ez a kép nem változtatható.

Fontos kihangsúlyozni, hogy a jelenség világszintű. Bár az arányokban van változás, egyelőre mindenhol fontos célkitűzése az IT cégeknek, hogy a nőket jobban bevonzzák az informatikai területre. Már néhány sikertörténet is akad, mint a HP-é, ahol ma már a dolgozók 37 százaléka nő. Ez az arány kifejezetten magasnak számít.

Ami sokat segíthet, ha a munkahelyek családbarátabbá válnak, illetve jobban nyitnak a home office felé. Az egyik itthoni női informatikus képzés szervezője a Figyelőnek korábban elárulta: a vegyes oktatások, ahol nők és férfiak együtt tanulnak kevésbé hatékonyak. Ha egy csoportba bekerül pár fiú, akkor onnantól ők fognak dominálni. Ha technológiáról van szó akkor főleg ők viszik a szót. Emiatt az alapprogramok náluk kifejezetten a lányoknak szólnak.