Hitel, kötvénykibocsátás vagy akár intézményi befektetők bevonása is szóba jöhet a T-Systems felvásárlásának a finanszírozása kapcsán – mondta a Figyelőnek a 4iG nagytulajdonosa. A vételárról csak annyit árult el, hogy magyarországi viszonylatban kifejezetten nagy volumenű ügyletről van szó. A társaság a nemzetközi porondon is megmérettetné magát. A cégvezető szerint a további tulajdonszerzésekhez az Opusban meglévő részesedésének az értékesítésére is szükség lehet. Az üzletember – aki már nem a Mészáros-csoport részeként építkezik tovább – annak viszont örül, hogy a barátja, Mészáros Lőrinc befektetőként továbbra is jelen van tőzsdei vállalatában.