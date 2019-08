A már most futó és a tervezett beruházások fedezetére 3,8 milliárd forintos tőkeemelést kapott a mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. a tulajdonos magyar államtól - jelentette be a cég beruházási és fejlesztési vezérigazgató-helyettese pénteken a cég székhelyén.

Turbucz Péter elmondta, az állam összesen 8 milliárd forintos tőkeemelést hajt végre a cégben, ennek első lépése volt a mostani részlet.

A tőkeemelés oka, hogy a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. június 28-án visszavásárolta a vetőmagüzemét. A cég a Limagrain Hungary Kft. 26,5 millió eurós vételárat saját tőkéjéből egyenlítette ki, ennek a forrásnak a pótlására szolgál a tőkeemelés - mondta.

A fejlesztések, az ingatlanok rekonstrukciója, újak építése és a gépek beszerzése a termelés biztonságát szolgálják - hangsúlyozta Turbucz Péter.

A közeljövőben megújítják a lótenyésztésre használt majorépületeket, a központi ménesudvarban található, még fel nem újított ingatlanokat, és ősszel indul a műemlék Hamvay-fogadó rekonstrukciója, melyben irodákat, interaktív kiállítóteret és kávézót alakítanak ki - közölte a vezérigazgató-helyettes.

Tarkó Gábor, a Kozma Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója elmondta, szeptemberben elkezdődik az oktatási intézmény főépület rekonstrukciója, az ingatlan új historizáló homlokzatot kap, emellett megújulnak a tanműhelyek is. A 2020/2021-es tanévben sportcsarnokot építenek és megtörténik a kollégium felújítása is - tette hozzá.

A rekonstrukció idejére költözni kell az iskolának, az oktatás a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. más ingatlanjaiban folyik majd - tudatta az igazgató.

Az oktatási intézményben - amely költségvetésének kétharmadát a cég biztosítja - a most zárult tanévben 253 diák tanul, a cél, hogy az új tanévben ezt a számot 280-ra növeljék - közölte Tarkó Gábor.