A szállásfoglalásokkal foglalkozó portál jelentése alapján Budapest a legnépszerűbb belföldi célpont, a fővárost követi a történelmi nevezetességeiről híres Eger, a dobogó harmadik fokát pedig Hajdúszoboszló foglalta el.



Az első három helyezettet három megyeszékhely követi, sorrendben Pécs, Szeged és Debrecen. Gyula a hetedik, míg a tízes lista végén hazánk nyugati turisztikai központjait találhatjuk: Hévíz a nyolcadik, Siófok a kilencedik és a sort Zalakaros zárja.



A Szallas.hu statisztikái alapján kijelenthető: belföldön a főváros lesz a legnépszerűbb választás a második negyedévben is. Budapest után még Eger, Siófok, Hajdúszoboszló és Gyula számíthatnak a legerősebb érdeklődésre. A nyár közeledtével azonban a Balaton partján elhelyezkedő települések is bizakodhatnak.



A külföldi célpontok közül Lengyelország, azon belül is Zakopane a leggyakrabban látogatott város, de a magyarok kedvelik Prágát és Erdélyt is.

Borítókép: A felújított Minaret Egerben (MTI/Komka Péter)