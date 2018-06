Franciaország fiatal vezetője nem túl régóta van benne az igazi politikában. Elnökké választása előtt ugyan tevékenykedett miniszterként, de akkoriban a pártpolitikával nem foglalkozott, csak egy végrehajtó volt. Macron szereti magát egy újabb jelentős francia politikusnak láttatni, azonban továbbra is csak egy technokrata menedzserfigurának tűnik. Ez meglehetősen sebezhetővé teszi őt a nemzetközi politika belemenős nagyágyúival szemben, akik ezt ki is használják, és ott savazzák a francia elnököt, ahol csak érik. Összeszedtük az elmúlt pár hónap legemlékezetesebb pillanatait.

Macron nemrég meglátogatta az amerikai elnököt, és Trumpot ismerve mindenki érezte, hogy feledhetetlen felvételek fognak készülni. Volt minden, gyerekes kézfogásoktól kezdve egymás taperolásán át egészen addig, hogy Trump folyamatosan a halálba dicsérte Macront, ami egyrészt érezhetően nem volt szarkazmustól mentes, másrészt Macron láthatóan zavarba jött tőle. Az amerikai elnök mindig gondoskodik arról, hogy egy szereplése emlékezetes legyen, ez most sem volt másképp, de arra a pimasz húzásra talán senki nem számított, hogy a kamerák előtt fogja letörölni a korpát Macron válláról. Ahogy az angol mondja: savage! Íme erről egy kis válogatás, amin keresztül elönthet minket a szekunder szégyen:

Jóképű gyerek

Az olasz politika viharos tengerének legvénebb matróza, Silvio Berlusconi is imád másoknak beszólni, ráadásul a gyengébbik nem mindenképpen az egyik kedvenc érdeklődési köre a volt olasz miniszterelnöknek. Ebben témában pedig Macronon ott csüng az ide lőjetek tábla, hiszen felesége, Brigitte huszonnégy évvel idősebb nála. Berlusconi, aki egyébként egy nála 49 évvel fiatalabb nővel él együtt, meg is jegyezte: Macron “egy jóképű, 39 éves gyerek, jó munkatapasztalattal a háta mögött, és főképp egy jól karbantartott anyával, aki a kezében hordta, amikor még gyerek volt”.

Kevesek vagytok

Mintha gyakorlatilag ezt üzenné Vlagyimir Putyin Emmanuel Macronnak, amikor pacekba mondja neki, hogy míg a franciák közvetlen befektetései Oroszországban tizenöt milliárd dollárt tesznek ki, addig ezen a téren egyetlen finn vállalat, a Fortum eléri ennek majdnem a felét a maga hat milliárd dollárjával. Macron pedig nézett, mint Fekete-Győr, amikor szakpolitikákról kérdezik.

Sok a duma, hiányoznak a tettek

Ezt már Matteo Salvini olasz belügyminisztertől kapta meg Macron. A francia elnök ugyanis többed magával masszív siránkozásba és kritizálásba kezdett, amiért az olaszok nem engedtek kikötni partjaikon egy migránsokkal tömött hajót.

Mire Salvini emlékeztette, hogy nincs alapja az okoskodásra, ugyanis még a saját vállalását is képtelen volt teljesíteni Macron. A 2015-ös megállapodás alapján Franciaország 9.816 menekült befogadását vállalta, de három év alatt 640-et fogadott be közülük - idézte fel Matteo Salvini. "Kérem Macron elnök urat, hogy lépjen a tettek mezejére, és egy napon belül fogadjon be 9 ezer menekültet, hogy nagylelkűségéről konkrétumokkal, ne csupán üres szavakkal tegyen tanúbizonyságot" - fogalmazott az új olasz belügyminiszter.