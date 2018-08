Az Electronic Arts-ot az egyik legutáltabb cégek közt tartják számon. Népszerűtlenségük most bajba viheti őket.

Az Electronic Arts a játékkiadó cégek közt benne van a 10 legnagyobban. Az éves árbevételük meghaladja az 5 milliárd dollárt. A piaci elemzők ugyanakkor arról beszélnek, hogy idén a várakozások alatt fognak teljesíteni. Adja magát a kérdés: mégis mit rontottak el? Ahhoz, hogy a miérteket megértsük, a naptárt vissza kell hajtani a tavaly évre. 2017-re ugyanis egyértelmű lett, hogy a videójáték-iparban a legnagyobb pénz nem a játékeladásokban, hanem az úgynevezett mikrotranzakciókban van. Vagyis a kiadók egy-egy játék megvéteel után is elkezdtek legombolni kisebb-nagyobb összegeket a felhasználókról.

A sort a mobiljátékok kezdték. Hogy megértsük a koncepciót, érdemes nagyító alá venni az egyik legnépszerűbb címet, a Clash of Clans-t. Itt egy fantasy világban kell menedzselni képzeletbeli falunkat. A digitális házakat eleinte könnyű felhúzni, de ahogy telik az idő, egyre macerásabb a dolog. Ami a játék elején három gombnyomással megoldható, arra később órákat kell várni. Aki nem bírja a várakozást, annak át kell utalnia egy kisebb összeget. Ezt az üzleti modellt a nagy játékgyártók egy része, így az Eletronic Arts is átvette, így a mikrotranzakciók már nemcsak az ingyenes játékokban, hanem a konzol és PC játékokban is helyet kaptak (csak ezekben általában nem a játék felpörgetéséért, hanem a digitális karakterek fejlesztéséért kell fizetni). Az egész modell nagyban a függőkre épít, vagyis azokra az emberekre, akik nem bírnak leállni a költekezéssel. Az Electronic Arts egyik legnépszerűbb sportjáték sorozata, a Fifa tavalyi részére például egy brit játékos több mint 10 ezer dollárt költött! Tehát csak azért, hogy a digitális focicsapatába jó játékosok kerüljenek, kiadott egy kisebb vagyont.

Az Electronic Arts látva az óriási forgalmat, vérszemet kapott. Csak néhány példa: a Forza 7-ben pályákat és autókat, az NBA 2K18-ban pedig a játékosokhoz plusz képességeket lehetett külön vásárolni. Egy kilépett korábbi fejlesztőjük azt állította, hogy minden készülő címnél elvárták a mikrotranzakciók bevezetését. Az embereknek azonban egy idő után elegük lett ebből a gyakorlatból. A pohár tavaly novemberben, egy Csillagok háborús akciójátéknál, a Battlefront 2-nél telt be, mely játékok esetében ha valaki a többjátékos üzemmódban labdába akart rúgni, akkor bizony ki kellett nyissa a pénztárcáját. De nem csak a felhasználóknak lett elege. Belgiumban és Hollandiában nyomozást indítottak, mivel felmerült a gyanú, hogy a cég megsérti a helyi szabályozást. Meg is lett az eredménye a dolognak: az Electronic Arts bebetonozta magát, mint az egyik legutáltabb cég a világon. Ez nem költői túlzás. Egy elemző vállalat, a 24/7 Wall St. állítja össze évről évre a legutáltabb amerikai cégek listáját, és idén az Electronic Arts az ötödik helyet csípte meg. Olyan vállalatokat előztek meg, mint a United Airlines vagy a szexbotrányokba belefulladó Weinstein Company.

Tehát ha azt mondjuk, hogy az emberek nem rágják le a körmüket, ha az Electronic Arts bejelent egy új játékot, akkor még finoman fogalmaztunk. Ráadásul a rengeteg hajcihő ellenére, az amerikai óriáscég őszi nagy dobásába, egy második világháborús akciójátékba, a Battlefield V-be is betette a mikrotranzakciókat. Mindenesetre a játék előrendelési mutatói egy héten befutott kimutatás szerint komoly csalódást okoztak. Több mint 85 százalékkal maradtak ugyanis el azoktól a számoktól, amiket a nagy rivális, a Call of Duty-sorozat – szintén ősszel megjelenő– következő epizódja produkált.

Pedig a kiadónál igyekeztek jelezni, hogy tanultak a hibáikból: már nem kell külön fizetni azért, hogy valakinek sikerélménye legyen. Csak akkor kell elővenni a bankkártyát, ha valaki le akarja cserélni a karaktere kinézetét. Hogy bemutassák micsoda színes palettából lehet majd választani a játék első előzetesében, a világháborús katonák közé betettek például egy katanát viselő brit katonát, meg egy félkarú nőt is, aki egy krikett ütővel (!) intézi el az ellenséges katonát. Persze csak azért, mert a beharangozó kissé röhejesre sikeredett, még nem kéne zuhanni az eladásoknak. Csakhogy az emberek az Electronic Arts felé eleve bizalmatlanok voltak, ráadásul amikor elkezdtek záporozni a kritikák a Battlefield trailere kapcsán, a vállalat olyan PR bakit követett el, amire ritkán van példa.

A cég vezető tervezője, Patrick Soderlund tanulatlannak nevezte a höbörgőket és közölte, hogy akinek nem tetszik az irány, amin járnak, az ne vegye meg a játékukat. Na most potenciális vásárlókat arra buzdítani, hogy tartózkodjanak a vásárlástól igencsak komoly arroganciáról és a profizmus hiányáról árulkodik. Mindenesetre Patrick Soderlund, aki 12 évig dolgozott az Electronic Artsnál, a múlt héten távozott a vállalattól. Az okokat nem firtatták, de erős a gyanú, hogy az esetnek köze van Soderlund kirohanásához és ahhoz, hogy a cég múlt héten már látta, hogy a Battlefield V alul fog teljesíteni.

De hogy a játék esetleges bukása tényleg betenne nekik? Bár napvilágot láttak ilyen vélemények is, és az év végi számaik valószínűleg tényleg el fognak maradni a várttól, de össze aligha fognak omlani.

A bevételeik jelentős része a sportjátékok mikrotranzakcióiból jön össze. A vállalat életében sokkal nagyobb törést okozna, ha a kormányzatok végre közösen fellépnének a játékokban használt mikrotranzakciók szigorú szabályozása ellen. Márpedig ez olyasmi, amire bizony nagy szükség lenne.

