Mint ismert, Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd bukott miniszterelnök-jelöltje lemondott a mandátumáról, így a zuglóiak nyakán maradt. Helyét a parlamentben, azon belül a Párbeszéd frakciójában Kocsis-Cake Olivio vette át, miután ma letette esküjét az Országházban. Érdemes megvizsgálni, hogyan is eshetett a választás a Párbeszéd pártigazgatói tisztségét betöltő Kocsis-Cakere.

Az MSZP és a Párbeszéd közös listáján összesen 220 képviselőjelölt kapott helyet, közülük viszont csak 17-en képviselték a törpepártot. A biztos befutó helyek közül pedig csak kettőt birtokoltak: az elsőt Karácsony Gergely, a tizenegyediket Tordai Bence. Hozzá legközelebb Váradiné Naszály Márta állt a tizenkilencedik helyen. Itt válik érdekessé az ügy, ugyanis nem ő kapta Karácsony Gergely mandátumát, hanem a 99. helyen álló Kocsis-Cake Olivio. Úgy, hogy a pártigazgató előtt V. Naszály Mártával együtt összesen 7 politikus állt sorban a mandátumért.

Nincs kőbe vésve, hogy a listán következőnek kell átadni a mandátumot, de azért többnyire ez szokott történni. Hiszen ez a lista egyik lényege, hogy erősség, fontosság alapján alakítják ki rajta a sorrendet. Tehát valami igazán nagy dolog állhatott a furcsa megoldás mögött. Főleg ha azt is hozzávesszük, hogy sajtóhírek szerint maga az egyszázalékos párt is megosztott volt a témában. Míg Tordai Bence V. Naszály Máriát támogatta, addig Szabó Tímea Kocsis-Cake-t.

Karácsonyék viszont valami más alapján dönthettek. Itt jön képbe Kocsis-Cake múltja. A pártigazgató ugyanis 2010 előtt "civilként" ténykedett, többek közt a Soros Alapítványnál. Ezután pedig az LMP-hez csatlakozott, ahonnan Karácsonnyal együtt távozott 2013-ban, hogy megalapítsák a Párbeszédet.

Ebből a megvilágításból máris érthetőbbé válik, hogyan előzhetett be Kocsis-Cake Olivio másik hét párbeszédes politikust, hogy helyettük ülhessen be a parlamentbe. Nem meglepő módon a Párbeszédben is előnyökkel jár, ha valaki jó beágyazottsággal rendelkezik a Soros-hálózatban.