Mint ismert a jobboldali aktivistát azért ítélték tizenhárom hónapra gyorsított eljárásban, mert tudósítani szeretett volna muzulmán erőszakoló bandák bírósági tárgyalásáról. Ez pedig a brit hatóságok szerint kimeríti a „uszítás és a köznyugalom megzavarásának” fogalmát.

A Pesti Srácok cikkéből kiderül, hogy Tommy Robinsont a gyakorlatban jó eséllyel halálra ítélték. Robinson jogi képviselője, Caolan Robertson mondta el hogy az Onley börtön “lakosságának” 71 százaléka muszlim és ezek jelentős részben muzulmán bűnbandák tagjai, akik gyűlölik az aktivistát, és meg is akarják ölni - írja a portál. Hozzáteszik, amikor Robinson belépett a börtönbe azonnal üvöltözni kezdtek neki, ez egy egész éjjelen át így ment, és nem egy halálos fenyegetés is kapott a kiáltozások közepette.



Fotó: 2013. október 16-án egy londoni bíróság előtt készített kép Tommy Robinsonról, a szélsőjobboldali Angol Védelmi Liga volt vezetőjéről. Robinsont, a radikális jobboldali aktivistát 13 havi börtönre ítélték a bírósági törvény megsértése miatt. (MTI/AP/Matt Dunham)

Az persze érthető, hogy a hatóságok miért akarták kivonni a forgalomból a jobboldali fenegyereket. Ahogy korábban mi is írtunk róla, Robinson azzal lett híres, hogy rendszeresen felszólal a liberális véleményterror ellen, valamint felhívja a figyelmet a radikális iszlamizmus veszélyeire. Sorra járja a bevándorláskritikus tüntetéseket nemcsak Nagy-Britanniában, de Európa más országaiban is, és úgy számol be róluk, leleplezve a mainstream média hazugságait, akik rendre szélsőjobboldalinak nevezik a tüntetőket.

De megjárta már azt a no-go zónát is Olaszországban, ahol nem sokkal előtte egy olasz női riportert támadtak meg, és ahol ő maga is bajba került. Persze ő meg tudta védeni magát. Ilyenkor minden jelenetet kamerával dokumentál, és megosztja a Youtube-on. Nem csoda, hogy sokan pályáznak rá emiatt, a média rendszeresen szélsőségesként állítja be, de volt olyan, hogy több maszkos antifasiszta támadt rá egyszerre fényes nappal egy gyorsétterem parkolójában.

Az viszont már érthetetlen, miért akarnának belőle hősi halottat csinálni. Erre az ellentmondásra a Pesti Srácok szerzője is felhívja a figyelmet. Ha valóban megölik a börtönben, akkor mártírrá válása elkerülhetetlen, tekintve, hogy jelen pillanatban is több tízezren tüntetnek Nagy-Britanniában a szabadon bocsájtásáért - fogalmaz a szerző.