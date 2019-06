Ha most Budapesten, a Művészetek Palotája előtti széles placcon leszállna az a futurisztikus repülőgép, amely a H. G. Wells által írt Világok Harca című filmben (Things to come, 1936) repeszt, és utasai besétálnának a villogó fényekben úszó, egyedi tervezésű épületbe, utasai nem sok változást észlelnének az 1936-os start és a landolás között.