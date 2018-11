A Figyelő korábbi száma kiemelten foglalkozott az tech-óriások adatkezelési veszélyeivel, úgy tűnik, lassan ők is beismerik, hogy keményebb szabályozásra lesz szükség. A felhasználók személyes adataival való kereskedés és visszaélés napi szinten visszatérő etikai dilemma a nagyvállalatok között, erre világított most rá Cook is az interjúban. Eddig mindig azt hangsúlyozta, hogy a piacnak kell szabályoznia önmagát és nem szükséges beavatkozni az ügyletekbe, de a mostani megszólalásában egyértelműen kifejtette, hogy „valamilyen szintű kormányzati beavatkozás rendkívül fontos lenne”