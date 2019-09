Idén a világ 140 városa között Budapest a 35., míg 2010-ben az 55. helyet foglalta el az Economist Intelligence Unit által készített listán. 20 helyet léptünk előre, ezzel a középmezőnyből bejutottunk a listavezető első negyedbe. Ezidő alatt, ebben az évtizedben Varsó öt helyet javult, Pozsony kettőt, Prága stagnált, ők továbbra is a középmezőny tagjai maradtak.

Nemrég közölte az Economist Intelligence Unit (EIU) a világ legélhetőbb városainak 2019-es listáját.Ismét 140 várost vizsgáltak, 5 kategóriában 30 tényezőt mértek a rangsor kialakításakor. Idén megvédte Bécs a tavaly kivívott elsőségét, 2018-ban taszította le a trónról az előtte 7 éven át listavezető Melbourne-t.

Budapest Közép-Kelet Európa legjobbja már évek óta. Idén a világlista 35. helyén állunk, a térségből Prága, Pozsony és Varsó a 60-65 helyeken követnek bennünket. Megelőzzük például Londont, New Yorkot, Los Angelest, Rómát, Madridot, Dublint, Lisszabont. A 100 pontos értékelő skálán jóval 90 felett teljesítünk. A 80 pontnál magasabb értéket elérő városokat szokták élhető városnak tekinteni, ahol a megfelelő életszínvonal fenntartása nem jár nagy kihívással.

2010-ben Tarlós István főpolgármesteri megbízása kezdetén a város még az 55. helyen állt, azóta 20 helyet léptünk előre, ezzel a középmezőnyből bejutottunk a listavezető első negyedbe.

Ezidő alatt, azaz ebben az évtizedben Varsó öt helyet javult, Pozsony kettőt, Prága stagnált, ők továbbra is a középmezőny tagjai maradtak.

A mérés komoly hangsúlyt fektet a város stabilitására, a pontszám negyede e területen szerezhető meg. 2019-ben Párizs a stabilitás kategóriában jóval kisebb pontszámot tudott elérni a korábbiaknál a múlt évi kormányellenes tüntetések következtében 6 helyet visszaesett.

A stabilitás területén elért viszonylag alacsony pontszáma a magyarázata London 48. és New York 58. helyezésének is. Budapest e területen jól teljesít más statisztikákban is a legbiztonságosabb világvárosok egyike, 2010 óta a város stabilizálódott.

Emlékezzünk Tom Hanks szavaira Budapestről: „Amikor a hajnalig tartó forgatás után autóval vittek a szállodámba, megdöbbenve láttam, hogy fiatal lányok kerékpároznak az utcán vagy karonfogva sétálnak, kacarásznak, beszélgetnek az éjszaka kellős közepén. Az volt az érzésem, hogy ez egy teljesen biztonságos város. Amerikai városokban ilyet sehol sem látni.”

A pontok másik 25 százaléka a kultúráért a környezetért szerezhető. Budapesten a sport, a kultúra, a fogyasztási cikkek és a szolgáltatások elérhetőek, kellemes a klíma, a levegő minősége jó, a zajszint is elviselhető.

A város vezetésének célja e tényezők értékeinek további javítása illetve a környezetvédelem, a zöldinfrastruktúra óvása, fejlesztése. Ennek leglátványosabb eleme a 2016-ban indult „10 ezer új fát Budapestre” program, amely a kerületek hasonló programjaival lassan már 20 ezer új fát telepített, ezzel a város eddigi történetének legnagyobb zöldinfrastruktúra fejlesztő programjává vált. Bécs a júniusi közgyűlésen döntött egy nagyléptékű fatelepítési program elindításáról, Budapest pedig már majdnem meg is valósította.

További 20-20 százalékot lehet szerezni az egészségügy és a városi infrastruktúrák elérhetőségéért.

Budapesten a korábbi időszakinál jóval nagyobb mértékű kórház és rendelőintézet felújításokkal jelentős fejlesztések indultak, de itt még remélhetően fogunk tovább is javulni. A városi utak minősége is sokat javult, 2023-ra el fog tűnni az összes földút Budapesten. A tömegközlekedést igénybe vevők aránya az Eurostat szerint hazánkban a legnagyobb az unió tagállamai közül, tehát jóval többek számára elérhető, jobban behálózza a várost, mint számos más helyén a világnak. Az energiaellátás korszerűsítése megkezdődött, rövidesen elkészül a Főtáv „Kéménymentes belváros” projektje, ahol az eddig szigetszerűen működő távhőszolgáltatókat egy fővárosi távfűtési hőgyűrűre kapcsolják melynek következtében jelentősen csökken a fűtési idényben a belváros környzetterhelése.

A fogyasztásra alkalmas csapvíz elérhetősége nálunk evidencia, más városokban azért nem ennyire széleskörű. A telekommunikáció elérhetősége és minősége is sokkal jobb nálunk, mint számos más világvárosban. Hazánkban van a világon a 3. leggyorsabb 4G internet, s már egyes helyeken az 5G is elérhető.

A pontozásnál további 10 százalékot lehetett szerezni az oktatás elérhetőségéért, amely érték Budapesten az egyik legjobb szokott lenni hagyományosan.

Az 5 kategóriában elért összesített pontszámunk 2010-től folyamatosan javul, de igazán látványos erősödés 2014-től figyelhető meg.

Budapesten több fejlesztés történt az elmúlt 9 év alatt, mint az előtte levő 20 évben. Tarlós István fejlesztési politikája hozza az eredményeket: Budapest élhető város, Európában a legjobb célpont a turisták számára, a startupok számára legjobb hely a kontinensen, illetve Budapestnek van a startupok számára legjobb közigazgatása is.

Mindez azt bizonyítja, hogy az ellenzék kritikája alaptalan, Budapest lendületben van, vétek lenne megtörni ezt a fejlődést.

A szerző a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány elnöke

Borítókép: MTI/Lakatos Péter