Immár átlagosan több mint 359 ezer forintot keresünk havonta, ami nettóban 239 ezret kóstál. Több mint 10 százalékkal vihetünk többet haza, mint egy éve. Ezek szerint kitart a magas bérdinamika?

Olyannyira, hogy már nem is lepődünk meg, hogy ismét két számjegyű fizetésemelkedésről olvasunk. 2017 óta, azaz két és fél éve folyamatosan meghaladja a javulás a 10 százalékot. Idén ezt úgy értük el, hogy az éves minimálbér és garantált minimálbér emelés csupán 8 százalékos volt.

Pedig a múlt év végén a munkáltatók képviselői csődhullámot vízionáltak!

Ráadásul el tudták hitetni mind az állammal, mind a szakszervezetekkel, hogy nem bír el a gazdaság 8 százaléknál magasabb minimálbér növekedést. Nem úgy tűnik, mintha a csőd felé mennénk: a versenyszférában a nemzetgazdasági átlagot meghaladó a bérek növekedése. A feldolgozó iparban 12,6 százalék, az építőiparban 11,5 százalék sőt a magas munkaerő-igényű kereskedelemben illetve a vendéglátás és szálláshely szolgáltatás területén is átlagon felüli a javulás.

Elemzők már huhognak, hogy nem jó ez a bővülés. Mik az aggályaik?

A feministák baja az, hogy a nők átlagbérénél gyorsabban emelkedik a férfiaké, s így növekszik a nemek közti bérkülönbség.

Hogyan történhet ez?

Úgy, hogy jelenleg a versenyszféra bérnövekedése 11,4 százalék, a közszféráé pedig 7,6 százalék. A nők harmada a közszférában dolgozik (oktatás, egészségügy), s az ő bérnövekedésüket jelentősen meghaladja például az építőipar, ahol pedig jobbára férfiak dolgoznak. Remélem, azért a feministák sem akarják fékezni az építőipar bérnövekedését, hiszen ha azt akarjuk, hogy a mesteremberek itthon maradjanak, akkor épp ideje a béreiket legálisan is megemelni. Azért csökkentette az állam a bérekre rakódó terheket, hogy elinduljanak ezek a folyamatok, s állítsuk meg a szakképzett munkavállalók külföldre távozását és tegyük tisztábbá a munkaerő-piacunkat, minél kevesebben válasszák az adóelkerülést.

Egy másik csoport csalással vádolja a statisztikusokat, mert a NAV munkaerő-költségekről szóló statisztikái sokkal kisebb növekedést mutatnak a bruttó vagy a nettó bérek javulásánál.

Fontos lenne emlékeznünk, hogy időközben 28 százalékról 17,5 százalékra csökkent a munkáltatók által a bérek után fizetendő szociális hozzájárulás, valamint az SZJA is 1 százalékkal kevesebb, s még a megnövekedett családi és egyéb adókedvezményeket nem is említettük. Tehát evidens, hogy a munkáltatónak nem nő olyan arányban a költsége, mint amennyivel emelkedik a dolgozó által hazavihető nettó bér.

Közben egy harmadik nagyhangú csoport azt hirdeti, hogy azért veszélyes az ilyen komoly béremelés, mert ha a Ratkó korszakban született nagy létszámú generáció megemelt magas béren megy nyugdíjba, akkor fenntarthatatlan lesz a nyugdíjrendszerünk.

Nézze, 2019-ben az 1955-ben születettek érik el a nyugdíjas kort. Közülük a nők egy része már elment a „Nők 40” program keretében nyugdíjba, s ők az utolsó nagy létszámú évfolyam. Felhívom a figyelmüket, hogy idén az összes Ratkó-gyerek már mind nyugdíjas. Ennek ellenére nem nőtt a nyugdíjban vagy hasonló ellátásban részesülők száma az utóbbi években. 2010-ben még 3,7 millió foglalkoztatott tartott el 3 millió nyugdíjast és egyéb ellátásban részesülőt valamint 470 ezer munkanélkülit és a gyermekeket, addig ma már több, mint 4,5 millió foglalkoztatott tartja el a 2 millió 584 ezer ellátásban részesülőt és a 157 ezer munkanélkülit illetve az ifjúságot.

Ezért volt létkérdés a foglalkoztatás bővítése az elmúlt évtizedben. Míg 2010-ben 3 ezer milliárd forintot fordítottunk az ellátásokra, addig 2018-ban már 3 ezer 750 milliárd forintot. Előbbi a GDP 11,2 százaléka volt, utóbbi a növekedés ellenére csupán 8,9 százalék, tehát sokkal kevésbé terheli meg a már jobban teljesítő gazdaságunkat.

Tehát nem kell összeroppannunk, sem megijednünk a nagylétszámú generációk nyugdíjba vonulásától?

Komoly gazdasági növekedés, jelentősen nagyobb foglalkoztatás, csökkenő adó és járulékkulcsok, illetve erősen javuló adóbeszedési hatékonyság mellett hazánk eddig példaértékűen oldotta meg a demográfiai változásokból fakadó problémákat.

Ehhez az aggodalmaskodók bizonyítani vélték az igazukat, mert a véleményét látszólagosan alátámasztó adatsort jelentetett meg a KSH legújabb fenntarthatóságról szóló kiadványa. Közölték, hogy az úgynevezett “teljes eltartottsági ráta” növekedni kezdett, a 2007-es minimális 45,2 százalékos szintről mostanra már 50 százalék körülire emelkedett, s 2062-re fogja elérni a maximumát, 79 százalékot. Ez a mutatónk most is az EU 7. legalacsonyabbja, kevesebb, mint a tagállamok átlaga, s az előrejelzésekből 2060-ra a tagállami átlag is 76,6 százalékra várható.

Ez teljesen ellentmond az előzőkben bemutatottaknak, vagy mégsem?

A számok mögé kell néznünk ahhoz, hogy észre vegyük, a demográfusok nem a köznyelvi értelemben használják a „teljes eltartottsági ráta” kifejezést. Számukra ez a mutató azt jelenti, hogy mennyi a népességből a 15 évesnél fiatalabb és a 65 évesnél idősebbek aránya a foglalkoztatás szempontjából leginkább releváns korcsoporthoz, a 15-64 évesekhez viszonyítva. Tehát a mutató növekedése azt jelenti, hogy most a 15-64 éves korúak létszámának közel fele az, aki fiatalabb vagy idősebb náluk. 2062-re a 15-64 évesek száma jelentősen csökken, a 65 felettieké pedig nem csökken ilyen mértékben, ezért az arány meg fogja közelíteni a 80 százalékot. Mivel azonban a 15-64 évesek nem mind dolgoznak, ezért ha a valóban eltartottak arányára vagyunk kíváncsiak, akkor a fiatalok és a 65 felettiek számához hozzá kell számítani a 15-64 éves nem foglalkoztatottakat – munkanélkülieket és inaktívakat – is.

Milyen tendencia figyelhető meg ezen a téren?

Kiszámoltuk, hogy 2010-ben a teljes népesség 62,3 százalékát kellett valamilyen módon eltartani, 2019-ben már csupán 53,7 százalékát, s ha a KSH által megadott korcsoporti arányt átalakítjuk – feltételezve, hogy a foglalkoztatási értékeink a mai szinten maradnak – akkor is 60,8 százalékot kell majd eltartanunk. Ha pedig a foglalkoztatási rátánkat a mai cseh vagy német szintre, 75 százalékra emeljük, akkor ebben az időszakban is 58 százakékra emelkedik majd csupán az eltartottak valós aránya.

Mindez úgy valósítható meg, ha a 15-64 éves korcsoportban tovább csökkentjük az inaktívak arányát mind a nők, mind az 55-64 illetve a 15-24 évesek között, és nem riadunk meg a további hatékonyság növelő intézkedésektől. A versenyszférában is vannak még tartalékok, amit csak nagy odafigyeléssel és az üzleti innovációban a mostaninál is több aktív vállalkozással tudunk aktivizálni.