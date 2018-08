Érdemes egy pillantást vetni az amerikai bevételi toplistára. Hogy miért? Mert egyértelmű, hogy Amerikában lassan lehet készíteni a koporsót az eredeti ötleteknek. Ezekre ugyanis nem igazán van igény.

A stúdiófőnökök inkább a különféle sequelekre, remake-ekre és adaptációkra vevők. Jellemző, hogy a mostani bevételi rangsorban az első négy helyet az új Mission Impossible, a Mammai Mia! című musical új része, a Hotel Transylvania sorozat harmadik darabja és a Denzel Washington főszereplésével leforgatott Equalizer folytatása foglalja el.

Teljesen új eredeti filmekkel a lista folytatása se tud szolgálni: az első 10 helyezettből ugyanis 9 darab valamely nagyobb franchise része. És hogy miről szól az a maradék egy, az eredetiség mostani mentsvára: hát az meg egy újabb agyatlan akciófilm, amit Dwayne Johnson-nal vagyis a Rock-al forgattak le.



A formula az év maradék részében se fog sokat változni. Jönnek az újabb képregényfilmek (Venom, Aquaman, Spider-Man: Into the Spider-Verse), a folytatások (Rontó Ralph 2., Legendás állatok és megfigyelésük 2.) és felmelegített régi ötletek (többek közt jön az új Robin Hood film és lesz egy élő-szereplős Micimackó film is).

Persze túlzás lenne azt állítani, hogy semmi eredeti nem jön, de sajnos a merészebb filmeknek csak akkor adnak zöld utat, ha kicsi a költségvetésük. A látványfilmeknél elvárás a fantáziátlanság. A jelenség nem új, de egyre világosabb, hogy ehhez kell hozzászoknunk.