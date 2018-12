Csütörtök este mutatták be a Századvég Kiadó gondozásában megjelent Borkommunikáció – Aszútól a zenitig című kötetet. Az eseményen köszöntőt mondott Font Sándor, az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottságának elnöke, a könyvet Mészáros Gabriella borakadémikus, a Borkollégium társalapítója mutatta be. Amint az eseményen is elhangzott, a napokban megjelent könyv célja a borkommunikáció alapvetésein túl a minőségi, magyar borok fogyasztásának népszerűsítése.