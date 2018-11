A The New York Times ezzel arra a cikkre akart reagálni, amely felhívta arra a figyelmet, hogy a Hondurasból származó migránskaraván annyira szervezett, hogy már akkor pert indítottak Donald Trump ellen, amikor még nem is léptek be az Egyesült Államokba. A liberális lap erre hosszú fejtegetésbe kezdett, melynek fő mondanivalója, hogy Sorost vádolni a migráció szervezésével, vagy az amerikai politika befolyásolásával csupán összeesküvés-elmélet.

A Daily Caller amerikai konzervatív portál erre felidézte: Soros 2016-ban maga dicsekedett el azzal, hogy félmilliárd dollárt különített el a migráció támogatására.

Arról pedig már lapunk is többször beszámolt, miképpen próbálja Soros évek óta befolyásolni az amerikai belpolitikát. Nemrég kiderült, hogy egy csoport tehetős adományozó 50 millió dollárt áldozott arra, hogy egy volt MI6-ügynök, egy kereskedelmi kutató-nyomozó cég, és egy szenátor volt munkatársa az oroszok amerikai elnökválasztási kampányba való állítólagos beavatkozása kapcsán folytasson nyomozásokat. A cél természetesen nem más volt, mint rábizonyítani Trumpra, hogy az orosz beavatkozásnak köszönhetően nyerte meg a választásokat 2016-ban. Nem meglepő módon a tehetős adományozók között Soros nevét is megemlítették.

Ráadásul a kiszivárgott információk szerint a milliárdos tőzsdespekuláns hálózata, 2014-ben olyan tervekkel állt elő, amelyek azt célozták, hogy 2018-ra tízmillió fővel nagyobb legyen az amerikai választók száma, amivel azt a tábort kívánták növelni, melynek körében Soros kedvenc liberális demokrata jelöltjei a legnépszerűbbek.

Szép próbálkozás a The New York Times-tól, de ez most nem jött be. Mellesleg, hogy a befolyásos liberális lap ennyire védi a milliárdos tőzsdespekulánst, épp az amerikai időközi választások hajrájában, szintén bizonyíték Soros befolyásolási kísérleteire. Nem szabad megfeledkeznünk ugyanis arról az apró részletről, hogy a „jószívű filantróp" ebben az évben legalább három millió dollárt pumpált a The New York Times-ba, ami ezt a jótékony adományt most látványosan igyekeszik is meghálálni.

Borítófotó: Figyelő montázs (PuzzlePix / Adrin Shamsudin, Dreamstime)