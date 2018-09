Úgy fest, a Lukács-iskola veleje az önellentmondások zavaros gondolathalmaza. Legalábbis Heller Ágnes New York Timesban megjelent dolgozata erre bizonyság.

A Sánta Kutya Díjas (2011) bölcselő ezt írta: „Sosem volt Magyarországon liberális demokrácia...évszázadokig monarchikus, tekintélyelvű, despotikus és totalitárius kormányok” uralkodtak.

Én pedig hozzáfűzöm: bezzeg a művelt Nyugaton! Ott kifejezetten szabadelvű királyságokban, birodalmakban, császárságokban, vidám kis kolonizáció közben gyakorolták, s tanították a demokráciát.

Aztán itt van ez a gyöngyszem: „A modern diktátorok és autokraták a szavazók többségének támogatásával biztosítják antiliberális, antidemokrata rendszerüket.”

Hogy is van ez? Demokratikus szavazás útján diktátort választ a szavazók többsége? Demokratikus diktatúra, vagy diktatúra demokratikus felhatalmazással? Volt szerencsétlenségem megcsípni némi marxista-leninista tantárgyakat, még az átkosban folytatott felsőfokú tanulmányaim során, ám efféle katyvaszra ott sem ragadtatták magukat a tudszoc (tudományos szocializmus) professzorok.

Kedves történelemhamisítás, amikor a bölcselő így bölcselkedik: független értelmiségiek kis csoportját leszámítva senki nem dolgozott a szabadságért – már a rendszerváltás előtt. E kis csoport, nyilván a hős szadeszosokat jelenti. Ki mást? Na ja, mivel az MDF például azonnal antiszemita jelzőt kapott a New York Timestól, amint Lakiteleken megalakult. Bizony a lap – amelyben a tudós nő most taglalt műve is megjelent – nagyon hazánk politikai életének ütőerén tartatta egyik szemfüles riportere ujját. Vagy inkább Magyarországról diktálták tollba a hazug vádat a hős ellenálló szadeszosok. Ahogy azóta is. Az új szadeszosok.

Na, még egy utolsót! „Az Európai Unió nem tudott egy olyan európai identitást létrehozni, ami felváltotta vagy marginalizálta volna a nemzeti identitást.”

Marginalizálta, avagy kirekesztette volna a nemzeti identitást valami jó kis internacionalista identitás javára, mint a Szovjetunióban. Amit aztán jól magukévá tettek a „tagállamok”, meg mi, a keleti blokk.