A Magyarország támadásában mindig szorgos brüsszeli lapot, a Politicot kellett legújabb írásai miatt helyre tennie Kovács Zoltánnak, a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkárnak. Az külföldi lap rosszindulatú cikke hemzsegett a tárgyi tévedésektől, ezekre mutatott rá a magyar politikus az About Hungaryn megjelent válaszcikkében.

A Politico című brüsszeli lap élen jár hazánk lejáratásában, és ehhez ha kell, akkor a haladók szokásos trükkjét, a hírhamisítást is bevetik.



Legutóbbi cikkükben a magyarországi politikai helyzetről és az EP-választási kampányról írtak, ám a szerzőket nem érdekelték a tények, így Kovács Zoltánnak kellett emlékeztetnie az újságírókat a valóságra.



Márha újságírók végzik a munkát. Kovács válaszcikke szerint a Politico alkalmazottai nem valódi újságírók, hanem politikai partizánok. Egy újságíró utánanéz a dolgoknak, kivéve ha nem direkt akarja meghamisítani a híreket.



A Politico többek között azt írta, hogy Orbán Viktorra úgy fognak emlékezni, hogy ő volt az egyetlen miniszterelnök, aki elment Jair Bolsonaro beiktatására. Ez így nem igaz, nettó hazugság, hiszen a portugál elnök is részt vett a ceremónián. A Politico az Index mostohatestvére lehet. Sőt, a lap „újságírói” szerint Orbán egy titokban szerzett katonai gépen repült Dél-Amerikába. Szintén hazugság, hiszen ez egy teljesen nyilvános, márciusi hír volt - emlékeztette őket Kovács.



A legnagyobb fake news-sorok viszont a Munka törvénykönyvének módosításáról szóló résszel kapcsolatban íródtak. Az újság közlése szerint a törvénymódosítás következtében mindenkinek heti nyolc órával többet kell dolgoznia Magyarországon. Az igazság ezzel szemben az, hogy önkéntes a túlmunka vállalása, és senkinek nem kell hetente nyolc órával többet dolgozni. A túlmunkát mindig időben ki kell fizetni a törvény szerint, és senkit nem kötelezhetnek rá, ahogy ezt már korábban a Figyelő is megírta.



A forrás valószínűleg valamelyik ellenzéki képviselő lehetett. Csak függetlenül, csak objektívan.



Pokoli kínokat élhetnek át Brüsszelben, hiszen a Politico fake news gyártással támad hazánkra az EP-választás előtt. A politikai partizánok aktívak Belgiumban, csak vaktölténnyel lőnek hazánkra.

Borítófotó: Árvai Károly/kormany.hu