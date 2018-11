A sorosista 444.hu valamiért nagyon azt szerette volna, hogy a Perzeusz akció keretében elfogott oroszok Washington kezére kerüljenek. Az amerikai tőzsdespekuláns által finanszírozott blog még azt is megemlítette, hogy az amerikai-magyar kapcsolatok több konfliktus által is terheltek, ezzel szemben a magyar kormánynak kifejezetten kedvező a kapcsolata az amerikai vezetéssel, nem úgy, mint a demokrata kormányok idején.



Azonban bármennyire is szerette volna a 444.hu, hogy a két fegyverneppert az Egyesült Államoknak adjuk át, Soros kívánságai – ahogy az oly sokszor – nem egyeznek a törvényekkel.



Az apa-fia párost Magyarországon, a TEK emberei kapták el, s a bűnözőkre igényt tartott mind az USA, mind Oroszország. Az Igazságügyi Minisztérium közleményéből kiderül: az említett személyeket az igazságügyi miniszter döntése alapján Magyarország az állampolgárság szerinti országnak - ez esetben Oroszországnak - adta ki. A kiadatásról az igazságügyi miniszter a bírósági döntések alapján, a vonatkozó jogszabályoknak és nemzetközi szerződéseknek megfelelően hozta meg a döntést. Emellett Magyarország Kormánya az Egyesült Államok nagykövetségével és hatóságaival konzultált és tájékoztatást nyújtott a döntésről.



A közleményből kiderül: hazánk kormánya egyeztetett az amerikai hatóságokkal, megfelelő tájékoztatást kaptak a tengerentúli szervek, így szó sincs róla, hogy Budapest a kénye-kedve szerint járt volna el, bármennyire próbálták is támadni a sorosista lapok a kormányt.



A Figyelő a témában megkeresett egy jogi szakértőt is, aki az ügy ismeretében lapunknak megerősítette, hogy a magyar szervek megfelelően jártak el.



Így bármennyire is meg van a ruszofóbia, az oroszgyűlölet egyes hazai médiumoknál és szponzoraiknál, a két orosz férfi kiadatása teljesen szabályos és normális volt