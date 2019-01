A Ripost információi szerint a minősíthetetlen stílusban beszélő diáklány három tárgyból is bukásra áll, s a leírtak szerint kifejezetten gyenge tanuló is. Ezt persze titkolja az ellenzéki média.



Az újság emellett úgy tudja, hogy Nagy Blankának rengeteg hiányzása van, annyi, amennyi már meghaladta azt a mértéket, amit a törvény még egyáltalán lehetővé tesz.



Ezzel szemben Nagy Blanka egyetemről ábrándozik, kérdés, hogy hogyan szeretne bekerülni a felsőoktatás vérkeringésébe, ha két érettségi tantárgyból is bukásra áll?



A Ripost szerint már csak az iskola jóindulatán múlik, hogy Nagy Blanka még a Móra Ferenc Gimnázium tanulója maradhatott.



A tizennyolc éves nő a hirtelen jött hírnevet kihasználva már a híresen fake news-gyár HVG-nek nyilatkozik.