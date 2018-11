Trükközik a Soros-egyetem, bár ez senkit nem lep meg. Az öreg amerikai tőzsdespekuláns életre a trükközés, akkor miért pont a tanodája hagyná el ezt a jó szokását?



Mint ismert, Magyarországon csak azok az egyetemek adhatnak ki külföldi diplomát, amelyek az anyaországban is végeznek akadémiai tevékenységet – emlékeztet a Magyar Idők.



Ez eddig nem bonyolult, olyannyira, hogy a többi, hazánkban működő külföldi székhelyű oktatási intézmény ennek képes volt megfelelni.

De a CEU nem. A magát törvények felettinek képzelő CEU az nem, s ahelyett, hogy intézkedne, megoldást keresne a problémára, támad és hazudik.



Azt már tudjuk, hogy a CEU a tengerentúlon nem rendelkezik anyaintézménnyel, de még oktatási tevékenységet sem folytatnak, ami megfelelne a magyar kritériumoknak!



Persze a maszatolás megy a Soros-tanodra részéről, hogy bizony évek óta fogadnak cserediákokat (érvelni tudni kell!), és hogy bizony Amerikában is oktatnak ám, sőt, két szakon is.



Igen ám, csak az egyik, CEU által indított képzés, a dallamos nevű „egyenlőtlenségkutatás” nem önálló szak, csupán egy oklevéllel elismert modul. Az aszfaltrajzverseny komolyságú egyenlőtlenségkutatás még a szakirányú továbbképzés fogalmát sem meríti ki.



Van ám egy mesterképzése is a Soros-tanodának az államokban, erre hivatkoznak a derék egyetemi vezetők, mint a CEU hazai működésének kulcsára. Igen ám, de ezt a képzést, ahogy Középső Államok Felsőoktatási Bizottságának nyilvántartásából kiderül, a budapesti CEU indította be.



Tehát képzeljük el, hogy a szilvából nő ki a fa, és ez teljesen természetes a sorosista egyetem vezetőinek. Mondjuk ezeknek a hálózat tagjainak a demokratikusan megválasztott vezetők támadása, a nemváltó műtét és Narniában élő LMBTQ+ közösség jogainak képviselete is természetes.

A törvények betartása viszont nem az. Csak mi, itt Magyarországon, betarttatjuk azokat.