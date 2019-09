A Mahart Zrt. Nyaralóhajózási programjának kommunikációs igazgatója, Petényi Mirkó megkeresésünkre azt közölte, hogy 2019-ben tizenkét kikötő épül meg, ezután további öt-hét kikötőt építenek a 2020. május 1-jén induló szezon kezdetéig. A kiskörei báziskikötő egy téli tárolásra és szervizközpontnak alkalmas csarnokból és az utasok kiszolgálását és a tiszai vízi rendőrség központi bázisát szolgáló épületcsoportból áll. Fejlesztés alatt van a hajózáshoz kapcsolódó informatikai rendszer, amely az utasok biztonságát és a hajóbérlők minél szélesebb körű kiszolgálását fogja segíteni.

Vonzerő- és munkahelyteremtés

Az Európában évtizedek óta népszerű nyaralóhajózás jelentős turisztikai vonzerő, sok turista látogat el a holland, német, francia folyókra, csatornákra. A Magyarországi Nyaralóhajózási program elindításával a következő években a Tisza-tó, a Felső-Tisza és a Bodrog térsége is bekerül az európai kínálatba, s ezek a területek kedvelt turisztikai célponttá válnak.

A várakozások szerint a hazai közönség számára is könnyen elérhető lesz ez az üdülési forma, ami a kishajós élet fejlődését is maga után vonja. A Tokaj, a Felső-Tisza, a Nyírség, valamint a Hortobágy, a Tisza-tó, Debrecen kiemelt turisztikai fejlesztési térségekben segíti a helyi kisvállalkozásokat, munkalehetőséget teremt, ezáltal támogatja a fiatalok térségben maradását, és arra is számítani lehet, hogy a következő években további szolgáltatók jelenhetnek meg ott.

Mindezeken túl a báziskikötőben kialakítható hajójavító üzem a kiskörei kistérség egyik fontos ipari létesítménye lehet. Az infrastruktúra kiépítése nemcsak a nyaralóhajózást szolgálja, hanem a térség egyéb kishajóforgalmának is megfelelő hátteret biztosít – derül ki a Világgazdaság számára készített összefoglalóból.

Vásárlás és építkezés

A Nyaralóhajózási program keretében idén tíz jármű – négy-, három- és kétkabinos vegyesen – érkezik Magyarországra, majd 2020-ban további tíz, az ideihez hasonló méretű hajóval bővül a kölcsönözhető flotta. A nyaralóhajókat a két ütemben húsz hajóra kiírt közbeszerzési eljáráson nyertes francia Nicols cég gyártja és szállítja Magyarországra.

Az is fontos cél volt, hogy az európai piacon már ismert és elismert, bevált minőségű sztenderd nyaralóhajó-típust szerezzen be a Mahart Magyarországra.

Petényi Mirkó kiemelte: a Nicols hajógyár olyan cégcsoporthoz tartozik, amely több évtizede nyaralóhajó-bérbeadással is foglalkozik, és hajlandó a magyar nyaralóhajózást bekapcsolni a foglalási és értékesítési rendszerébe, meglévő ügyfélkörének és értékesítési hálózatának kiajánlja, szerepelteti katalógusaiban és nemzetközi online foglalási rendszerében is.