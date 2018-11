Ahogy arra a Federalist konzervatív portál is felhívja a figyelmet, az államokbeli liberálisok nem bírnak magukkal. Nyilván már a hálaadás gondolatától is rosszul vannak, hisz egy nemzeti ünnepen összegyűlik a család. Két olyan fogalom, amitől frászt kapnak.



Ezt az erős köteléket próbálják úgy szétfeszíteni az ottani progresszívek, hogy olyan írásokat és cikkeket jegyeznek, melyben tanácsokat adnak arra, miképp beszéljen az ember a konzervatív és Trump-párti rokonaival.



Előfordul a családtagok körében, hogy nem azonos politikai nézeteket vallanak, ez az Egyesült Államokban is igaz. A liberálisok ugyanakkor úgy gondolják, a családi összejöveteleken muszáj politikai témákat felvetni, hogy aztán a „haladó értékek mellett megérje kiállni”. Azaz, rontsuk el a családi béke szentségét a politizálással, a konzervativizmus támadásával. Ehhez tanácsokat is adnak. Egyenesen túlélési tippeknek nevezik az útmutatójukat. Ugyanis ha valaki jobboldali, akkor azzal a találkozót túl kell élni.



Sőt, még abba is beleszólnának, hogyan ne süssenek pulykát az amerikaiak. Mint ismert, a tradicionális menü része a pulyka a tengerentúlon. Képzeljük el, hogy valamelyik balliberális média hasábjain feltűnne egy olyan cikk, amelyben megmagyaráznák nekünk, konzervatívoknak, hogy miért ne fessük tojást húsvétkor, vagy miért ne együnk töltött káposztát karácsonykor.



