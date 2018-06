A mai nap folyamán végre Hadházy Ákos is letette esküjét, szigorúan ünnepélyesség mentesen, mert ezzel is finom repedést okoz a rendszer testén, ami egyszer a végső összeomlást okozza majd. Legalábbis ő így gondolja. Valójában viszont épp saját pártjától szigeteli el magát.

A már saját pártjában is közmegvetésnek örvendő Hadházy Ákos végre letette az esküt az Országgyűlésben, bár régebben még azt ígérte, ha a Fidesz kormányon marad, ő nem ül be a parlamentbe. Csak út közben rögeszméjévé vált, hogy Orbán tőle fél a legjobban a világon, ezért mégiscsak úgy döntött, hogy átveszi a mandátumát, had rettegjenek csak a kormánypárti frakciók.

Bár az a sanda gyanúnk, hogy legjobban saját frakciója életét fogja megkeseríteni. Mint köztudott, az LMP nemrég eltiltotta két évre minden tisztségtől Hadházyt. Ki tudja, még az is lehet, hogy őt is kirúgták volna, mint Sallai R. Benedeket, akit addig provokált, míg az hozzá nem járult a székkel való felborulásához. Csak hát egy ilyen székkel borulás áldozatát mégsem lehet rögtön kipenderíteni.

LMP-s forrásaink szerint Hadházy nem fogja megúszni a tisztségektől való eltiltással, így könnyen lehet, hogy előbb-utóbb a frakcióból, vagy akár a pártból is kizárják. De sebaj, a legutóbbi Facebook-közleménye alapján nem maradna sokáig árván. Abban ugyanis kifejtette, hogy az eddigi játékszabályokat fel kell rúgni, ha a jelenlegi kormányt nem lehet leváltani, valamint “el kell menni akár a polgári engedetlenség legkomolyabb formáiig”.

Azt ugyan sejtelmes balladai homályban hagyta, hogy mit ért “legkomolyabb forma” alatt, de esetleges LMP-ből való kipenderítése után nem lennénk meglepődve, ha feltűnne Márki-Zay Péter környékén. A hódmezővásárhelyi polgármester ugyanis tudna ötleteket adni Hadházynak például arról, hányféle módon lehet felhasználni a kandelábereket.

Borítófotó: Hadházy Ákos, a Lehet Más a Politika (LMP) társelnöke nyilatkozik a párt választási eredményváró rendezvényén a budapesti Danubius Hotel Arenában 2018. április 8-án. (MTI Fotó: Szigetváry Zsolt)