Ha valaki csak a baloldali sajtót olvassa, azt gondolhatja, hogy itt egy autoriter, diktatórikus, kegyetlen rendszerben élünk. „Nincs kegyelem” - ahogy Csepeli György szociálpszichológus mondja a Népszavában megjelent interjúban. A negatív címkék folyamatos mantrázása miatt, a genderszak betiltása önbeteljesítő jóslat is lehetne, ha igaz volna, bár még csak a vita folyik. Egyébként is a genderszak a neoliberális ideológia egyik bálványszobra, ami szemben áll az Alaptörvény szellemével, így nem csoda, ha szálka a jobboldali kormány szemében.

Kérdezhetnénk, hogy a mesterszakot végzettek hol tudnak ezzel munkát vállalni? Egyetlen hely van, ez pedig az Open Society és az általuk pénzelt további NGO-ok. A Soros által finanszírozott Open Society weboldalán ugyanis legfőbb feladatként a következők szerepelnek:

leszbikusok védelme

homoszexuális házasság támogatása

szexmunkások jogai

transzneműek jogai

LMBTQ jogok

Pride megszervezése

interszex

harmadik nem, semleges nem

transz menekültek védelme

gender ideológia támogatása

Mindez egy ultrabaloldali ideológiáról szól, ami szemben áll a jobboldali konzervatív értékrenddel. Amikor a kormány ezt nem támogatja, nem autoriter, nem kegyetlen, nem diktatórikus, hanem egy hagyományos értékrendet véd, amit nevezhetünk keresztény morálnak. „Nincs kegyelem” helyett azt mondhatjuk, éppen egy kegyelmi állapot van. Nemcsak a határainkon van védőháló, hanem belső értékeink számára is.

Csepeli György az interjúban „autoriter politikai kultúráról” beszél, ahol „se biztonság, se szabadság nincs”. Ezek a baloldali sajtó legújabb támadásai, melyek ontják a pesszimizmust, pedig csak két nézőpont különbségéről van szó. A jobboldal mindezt kegyelmi állapotként, sőt aranykorként éli meg. Végre visszatértünk az elhagyott ösvényre a hagyományainkhoz, nemzeti tudatunk ápolásához és keresztény értékeink megőrzéséhez. Addig lehetünk nyugodtak, míg ezen az úton haladunk és addig örüljünk, míg a neoliberális eszmeáradat be nem tör a határokon a fiatal generációk tudatába. Ez ugyanis elsöpör minden hagyományos értéket és morális korlátot. Csakis ez vethet véget a konzervatív, keresztény értékeket felvállaló kormánynak. A baloldal ezt nem látja, próbál elméleteket gyártani, a végről. „Demokratikus úton nem leváltható a kormány” - mondta Magyar Bálint az ATV műsorában. Erre a következtetésre jutott Csepeli György is, hogy az autoriter rendszerek mintájára majd egyszer összedől. Csakhogy a diktatórikus, az autoriter jelzők a legnagyobb hazugságok, így a várt eredmény sem lehet igaz. Ezt csupán a baloldal találta ki, hogy elkábítsa szavazóit és a nyugati világot.

Minden attól függ, hogyan neveljük a fiatalokat. Engedjük a gendert, a szélsőséges feminizmust, a liberális szabadosságot befészkelni a tudatukba, vagy tudunk helyette valódi értéket kínálni. Nem a betiltásokon van a hangsúly, hanem az értékfelmutatáson, a gyakorlati példákon, amiben nem elhanyagolhatóak a törvényeink sem. Tudjuk, hogy a nyugati liberális demokráciák „elferdített jogrendjében”, a morálnélküliség és szabadosság egyre erőteljesebb. Elég, ha a különböző házasságmodellekre, együttélési formákra, a többféle nem beiktatására, a nemváltó műtétekre gondolunk. Amikor a kormány ezeket nem engedélyezi, nem autoriter és nem diktatórikus, csak védi az egyén szabadságát a morálhoz.

Nálunk nem járnak az óvodába transzneműek oktatni a gyerekeket arról, hogy hányféle neműek lehetnek, mint a svéd vagy kanadai óvodákban. Helyette törvénybe iktatják a nemzettudat, a keresztény kultúra védelmét az óvodától, és rögtön itt az újabb támadási felület. A baloldal eszeveszetten támadja az óvodai törvénymódosítást, pedig csak szimbolikus lépésről van szó, mert a magyar óvodákban mindig is ezt tanították. A szűkebb és tágabb környezet, a magyar népmese és népdalkincs, a 80-as évektől kezdve még a népi kismesterségek megismerését is tanította az óvoda. Itt csupán a posztmodern és liberális értéksemlegesség végét jelentették be.

Csepeli György azt mondja, hogy nem ez volt a rendszerváltás ígérete, hanem a Nyugathoz való csatlakozás. Mi pedig keletre tartunk és eltértünk a nyugati értékektől. Lengyelországban is visszaesés van, de a többiek jól haladnak. Végkonklúziója az, hogy az emberek hazánkban nem elég fejlettek a demokráciához. Ehhez a látásmódhoz jókora baloldali szemüveget kell felvenni. A 2/3-os győzelem ugyanis azt mutatja, hogy a neoliberális demokráciát utasítják el az emberek, hagyományos demokráciát akarnak. A klasszikus liberalizmust mindenki igényli, még ha azt sem tudja mi fán terem. Szabad többpártrendszert, parlamenti választásokat, parlamenti törvényhozást, sajtó- és szólásszabadságot, az emberi méltósághoz való jogot, a nemek egyenlőségét, egyenlő bérezést, a társadalmi csoportok, fajok, kisebbségek egyenlőségét mindenki akarja és ezekben mind jól teljesítünk. Ezek a klasszikus demokrácia vívmányai, e szerint élünk.

Ezért hazug minden vád, ami azt mondja, hogy nálunk sérül a demokrácia. Ám a klasszikus demokrácia átfordulását neoliberális demokráciába, ami a szabadosságot és álhumanizmust hozta, már elveti a magyar nép többsége. Itt tértünk el Nyugattól, erre pedig büszkék lehetünk. Nem a szabadság illúziója, hogy „Mi vagyunk Európa védőbástyája”- ahogy Csepeli mondja. Nem lehet, hogy ez az igazság?

Csepelinek nem tetszik a himnuszunk sem, szerinte pesszimizmust és kétségbeesését tükröz. A himnuszt utoljára a szocialista elvtársak kifogásolták és az egyik európai zöldpárti képviselő. Ez utóbbi azt üvöltötte, miért kezdődik így az Alaptörvényünk, hogy „Isten áldd meg a magyart!”. Az elvtársak pedig azt mondták, nem jó a himnusz, Kodály írjon másikat. Kodály válasza azonban az volt; „jó a régi”. Most a hazai liberális értelmiség szeretné átírni? Kérdés, hogy valóban pesszimizmust tükröz-e? Inkább áldáskérés ez népünk számára Istentől. Himnuszunk egy fohász a Mindenhatóhoz, ami viszont a baloldal szemét szúrja.

Olvassuk az áldáskérést, ami jókedvet, bőséget, védelmet, víg esztendőt kér:

„Isten áldd meg a Magyart, jókedvvel, bőséggel,

Nyújts feléje védő kart, ha küzd ellenséggel,

Balsors, akit régen tép, Hozz rá víg esztendőt,

Megbűnhődte már e nép a múltat s jövendőt!”