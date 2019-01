Ha nem akaszr raszolga lenni, akkor eszt ídr ki a gép kocsid ablakában 1 jó nagy cédulára. És gyere szombaton el az Otkognohoz, vagy a November hetedike térre, metr mi legszívesebben még mindig íyg neveznékn azt a teret. Azétr oda gyere, mert akor lyó sokan leszünk, vagy legalábbis a tévé felvételen madj úgy lácunk.

Nem ojan nagy az a Oktogon hetedike tér, lehet bene tömörülni, mint amikor édes apunak, aki muknásőr pcsnok volt, kiadták a jelszót, hogy százas összetartás lesz az október huszonharmadika miat a latkanyában, és készenlétben kel lenniük már 22-én. Úgy kel az Oktogonnál is tömörlüni. Mint mikor Apujék vártak hogy nem kel-e megverni a reakció sokat. Vagy november hetdeikén kelet várni a 100-as on? Már nem emléxekezem. Mert a számok sem mentek jól. De például hejes irasból mindig meg a nyelv tanból meg is buktam mer kirekesztett az igazságtalan Lenke néni tannító. Nő.

És ha már leszünk vayg ötszázan, mint az aranyjánosnál a Vér Tanuk, a velszi bádrokban, akkor, ha nem akarsz te sem raszolga lenni, akkor adigra felyezd be a vásárlást a vesztendben, ami nincs messze onnan. Tudom, hogy más napokon is ot vagy, reggeltol estig, soppingolsz meg intézed az ügyeidet, de most túlóra lesz! Gyere hát tüntetni hogy aki dolgozik, ami közben te soppingolsz, az ne túl óra törvényben legyen rab szolga. Vagy mi! Mint amikor az uncsi tesim a MOTIM-nál dolgozot és meg let vonva tölük a tulora-kedvemény. Pedig környzet szenyezö anyagot hoztak létre ami kárositota is öket. Szidta a Gyurcsány Cég Tulajdonos Urat meg az Apro Piroskat, akire aszt monta hogy egy … csunya szot mondot. De nekem asztán a pártban ami mindig más betüs és mindig beléptetnek, mer a fater munkás őr volt, tehát a változó nevü OG1 DK pártban meg mondták hogy az uncsi teso tévedet. És igaz, mer 2006-ban aztán ki is lőték az egyik szemét. Az édes apu szerint azért mer nem volt jó hejen.

És ha ezt nem akarod, akor gyere az oktogonra szombat dél. Után! Mert az az Obrán egy gé, vagy mi, G1, így kell leírni, hogy 1GO vagy OG1. Kérdeztem a pista Bácsit, (aki szólt, hoyg most kel vonulni, mert az egy müvelt ember, és a Házunkban lakik a földszint egyben mint Ház Mester, és aszt mondják, a leg Okosabb a Rumbah Sebesytén utca Öt-ben), kérdeztem hogy ez most egy képlet? Ez az 1og? Mert azt én nem értem. Mer kémiábol is mindig meg voltam bukva mert ki voltam ot is rekesztve, de csak nevetet és legyintet hogy Jozsika, téged sem az Eszed miat szeretünk. És igazat mondot! Mert Tényleg. Nme ezért szeretnek. A családban pl. És kérdeztem, hogy ez oylan rövidítés, mint hogy a Pista Bácsi meg béemes volt? De erre ő ideges let. Hogy erről nem ilik beszélni, én csak jöjjek oda és csináljam amit a Szervező Psita Bá mond.

Ha nem akarsz tehát raszolga leni, sétáljál Te is szombaton az Otkogontól el a járdán a sokk emberel. Anyi sokal hogy a járdán csak úgy férünk el hogy megyünk egymás után. És Ha nem akarsz rab szolga leni, én például nem akarok, mert nem szeretek dolgozni, és inkáb csak be szoktam állni szoba festő mellé hogy keressek sörre valót, szóval ha te sem arsz ojan leni mint egy rab, akkor halgazsd velem együt a Müvelt Kislányt budán. Ahová sokat kel gyalog menni. Kérdeztem a Pista Bácsit aki vezette a menetet, hogy miétr nem szálunk metrora, nekem van bkv-bérletem! És enyien egy kocsiba pont beférnénk és akor nem kel gyalogolni a rabszolgaság miat. De a felye vörös volt, úgy sziszegte hogy halgas. Szóval hallgattam hát a Müvelt Vörös Kislányt, aki már majd nem olyan müvelten beszélt, mint a Hentes Pista, mikor váglya az oldalast és rá csap a kezére. Véletlenüll. És akkor szokot a Hentes Pista, aki müvelt, mert mindenki tudja hogy egy kicsit járt gimnáziumba, olyankor ha rá csap a kezére, akkor ordítja azt a szót, amit a Müvelt Kis Lány kiabált. Kérdeztem a Pista Bácsit, hogy a Kis Lány is rá csapot-e a kis kezére, de a Pista bácsi aszt felelte, hogy most lesz a lánchidi csata, azal kell foglalkozni.

Tehát, ha nem akarsz rabolt szolga lenni, sem ojanokat kiabálni, mit az a csúnyán beszélő, furcsa kis Lány, akit megnéztünk a gyönyörű Várkertzbazár-ban, akkor üljél a lánchídra. De előtte ha dicséred hoyg mijen csodálatos szép a bazár, akor a szintén ott tüntető Joli néni, aki a mi kerületünkben város Házi! kép viselő volt gyurcsánykuncze időben, ami szerinte egy nagyon szép időszak volt, a Joli néni akkor, ha dicséred a szépséget, el mongya, hogy ezt el lopták. A pénzet, és így lett fel Újítva. Mert ezek lopnak. De én eszt sem értem, hogy lopták el, amikor itt van ni, szépen előttem. Hát meg is kérdeztem, hogy ez is olyan-e, mint amikor a Joli nénit aztán elítélték Kép! viselői sikkasztásért, fel! függesztett börtönre, de azt mondta hogy ehhez buta vagyok. És ő is azt mondta hogy inkább üljek a lánc hídra. Ahogy meg beszéltük, hogy úgy üljek le mint akinek eszébe jut. Hogy most le üljön. Ahogy előző nap el is próbáltuk a tag gyülésen.

Ha nem akarsz tehát raszolga leni, vigyél magadal leg közeleb párnát a lánc Hidra! Mert nekem nagyon fázott az a részem amit nem szoktam meg nevezni. És volt a ki le feküdt, de én azt nem akartam, mert fásztam és nem volt sehol a Pista Bácsi. Azt mondták, el ment, hogy letépje a telveízió kamerájáról a mirkofont. Hogy ez a dolga a most a Pista Bának, igy harcol a rab szolgaság elen, mint munka nélküli. A joli néni meg hangosan kiabálta azt a szót, amit máskor nem szabad kimodnani. A Kukás Béla Bácsi, aki beszélgetett velem mikor Iskolás voltam, mindig mondta hogy ilyen szavakkal csak az beszél, aki nem lyárt egy kicsit se Iskolába. De most csak azért lehet ijet mondani, mert szombat délután foradalom van. Ami csunya szavak kiáltásával lyár a Joli néni szerint. És ezért senki nem halota hogy kérdeztem hogy hoztak-e párnát, ha már tegnap meg beszéltük hogy Spontán El Foglalyuk a Hídat hogy küzdjünk a rab. Szolgaság! Elen.

Ha nem akarsz raszbolga lenni, akkor ezt a csunya szót kell kiabálnod. És ráülnöd 1 nagyon hideg hidra. De szerintem nagyon sokáig ne üljél, metr akor meg fázol és nem tudsz el menni az esti iskolába, pedig oda el kel járni, ha csak anyi osztályt végeztél el, amenyit én. És ha nem fázol meg szobmaton, meni kel tan órára hétfő este. Akor lesz magyarbol korepetálás. Ara gyere el!

Ha nem akaszr analfa béta leni.