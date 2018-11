Magyarországon is egyre elterjedtebb, hogy a választások előtt megjelennek olyan szavazásra buzdító celebek, vloggerek, véleményvezérek, akiknek a tanácsai alapján kellene eldöntenie az embernek, hogy kire szavazzon. Vagyis csak a pontosítás kedvéért: kire NE szavazzon. Még a csapból is az folyt áprilisban, hogy egy valamirevaló, a demokráciáért hűen küzdő és az európai uniós értékek mentén elkötelezett, olvasott és tájékozott ember egyszerűen nem szavazhat a Fideszre. Kész szerencse, hogy a választók „kimondottan szeretik", ha megmondják nekik, hogy mit is csináljanak és hogyan döntsenek, ahogy most is láthattuk.