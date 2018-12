A Figyelőnek név nélkül nyilatkozó tanácsadó arról számolt be, hogy a lövöldözés miatt fél kilenckor bezárták az épület kijáratait, ezért nem tudott hazamenni, csak hajnali fél három környékén, ekkor nyitották ki újra az ajtókat.

„Azt hallottam, hogy még a brüsszeli épületet is lezárták a strasbourgival párhuzamban. Én ezt az egészet egyébként egy képmutató álintézkedésnek tartom” - hangsúlyozta.

A munkatárs arról számolt be, hogy nem telt el különösebben rossz hangulatban az a pár óra míg várakoztak, bár azt megjegyezte: „Minek kell ahhoz történnie, hogy felismerjék már végre, mi folyik itt?” - utalva arra, hogy azok a javarészt nyugat-európai kollégák, akikkel együtt töltötte ezt az időt, rögtön belekezdtek a szokásos panelek szajkózásába. „A múltkor is kiderült Németországban, hogy nem is arab volt az elkövető, meg semmi köze nem volt a terrorizmushoz, csak egy elmebeteg volt a merénylő; meg ma milyen rossz lehet a villamoson utazó araboknak, hogy milyen ferde szemmel nézhetnek rájuk” - idézte az Európai Parlamentben dolgozó kollégáit a nekünk nyilatkozó tanácsadó.



Fotó: A videofelvételről készült képen francia rendőr intézkedik egy strasbourgi karácsonyi vásár közelében, ahol lövöldözés történt 2018. december 11-én

„Teljesen leszedált, agymosott állapotban vannak. Ha itt valaki a folyosón géppisztollyal lövöldözne, ezek az emberek akkor is azt mondanák, hogy ennek semmi köze a migrációhoz, az elkövető ugyanolyan francia…” - tette hozzá.

Az EP munkatársa arról is beszámolt, hogy az egyik kolléganője abban a házban lakik, ami előtt a lövöldözés történt. Ő mesélte neki, hogy még reggel is véres volt a kövezet, a rendőrség pedig még akkor is helyszínelt.

„A belvárost sokáig nem lehetett megközelíteni, mert teljesen lezárták” - folytatta. Mivel a strasbourgi belváros egy szigeten helyezkedik el, ezért amúgy is nehezen megközelíthető, és a karácsonyi vásár idején már amúgy is fokozott ellenőrzést tartanak azokon a hidakon, amelyek oda vezetnek - tudtuk meg. „Minden hídon ellenőrzik a táskákat, ez olyan, mintha a budapesti nagykörúton belülre csak motozás árán lehetne bejutni” - tette hozzá.



Fotó: Rendőrök járőröznek Strasbourgban 2018. december 12-én. Előző este a strasbourgi karácsonyi vásáron lövöldözés történt

Borítófotó: Figyelő montázs (EP, Dreamstime)