Lezárt budapesti utcák, hatalmas dugók - erre ébredt Budapest, nem csak ma, hanem 13 éve is, amikor a török miniszterelnököt fogadta az akkori magyar kormányfő, Gyurcsány Ferenc. Különös, hogy akkor nem diktátorozta le se ő, se a baloldal Törökország vezetőjét.

Érdekes, hogy 2005 májusában se Flour Tomi (hogy miképp kerül ez a figura most a képbe, rejtély) nem „szardarobozta” le a török „diktátort”, és a baloldal nem szervezett tüntetést Recip Tayyip Erdogan török miniszterelnök ellen. De a baloldal parlamenti képviselői sem lógatták ki az Országház ablakán a diktátoros molinójukat.

Különös módon ugyancsak nem demonstrált egy balos hangoskodó sem 2008. november 27-én, amikor minden diktátorok török diktátora viszonossági alapon vendégül látta a magyar miniszterelnököt, Gyurcsányt. Flour Tomi akkor sem sivalkodott.



Fotó: Gyurcsány Ferenc miniszterelnök (b) Recep Tayyip Erdogan, a Török Köztársaság miniszterelnöke 2008. november 27.

És egyik alkalommal sem született meg egy ilyen szabadversnek is borzalmas valami Gyurcsány tollából, csak most.

„Csend. Síri csend. Mozdulatlanság. Üres a tér. Rendőrök. Háztetőn mesterlövészek. Lezárva. Elkerítve. Elszigetelve. Ember jön. Nagy ember. Nagyon nagy. Erős. Nagyon erős. Letartóztat. Bezár. Lecsukat. Barát. Orbán barátja. Megértik egymást. Erős hitüek. Keresztény meg muszlim. Mindegy. Csak a hit legyen erős. Csend. Síri csend. Valaki fél. Valaki fél.”

Gyurcsánynak valóban minden ráfér az arcára.

Ha már Gyurcsánynak a prímszámokon kívül az emlékezőtehetségével is gondok vannak, emlékeztessük rá, hogy 2005. május 12-13-án ő is fogadta Budapesten a török miniszterelnököt, Recep Tayyip Erdogant hivatalos látogatásán. Majd Erdogan meghívására 2008. november 27-én Gyurcsány Törökországba látogatott, és akkor is találkozott a török kormányfővel.

Csend. Síri csend. Emlékezetkiesés.

