A miniszter kiemelte: érdemi változások nélkül, látszatmódosításokkal viszik ismét az EP elé a kérdést, és úgy tűnik, addig próbálkoznak, amíg a képviselők a migráció támogatói szerinti helyes választ nem találják el.



Megjegyezte: miközben Magyarország és más országok nagy erőfeszítéseket tesznek a külső határok védelméért, migrációs vízummal tömegek érkezhetnek Európába.



A tárcavezető szerint ha valaki komolyan veszi a demokrácia szabályait, tiszteletben kell tartani a döntéseket, de az EP ma a saját döntéseit sem tartja tiszteletben. A 2019-es EP-választások legnagyobb tétje az, hogy olyan többség jöjjön létre az EP-ben, amely elutasítja az illegális bevándorlást - mondta.



Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy remélhetőleg az a migrációfogalom és migrációt támogató politika, amely az ENSZ globális migrációs csomagjának része, nem válik a nemzetközi jog részévé.



Kiemelte: mivel egyre több ország dönt úgy, hogy - Magyarországhoz hasonlóan - nem írja alá a paktumot, remélhetőleg az illegális bevándorlás megállítása érdekében elfoglalt pozíciónk tartható marad.



A tárcavezető Nikola Gruevszki ügyéről közölte: senki nem tesz neki napi jelentést arról, hol van jelenleg a volt macedón miniszterelnök. Gruevszki nem kap személyi védelmet, a törvényben a menekülteknek biztosított ellátás jár neki - közölte. Hozzátette: Gruevszki az EU területén szabadon mozoghat, miután megkapta a menekültstátuszt.



Azt is mondta: Magyarország egy ország szuverenitását sem sértette meg, és semmi közük nem volt ahhoz, hogy a volt macedón miniszterelnök elhagyta a hazáját.



A miniszter kitért arra: a jogszabályok alapján kiadatás kérésekor automatikus a menekültstátusz felülvizsgálata.



Gulyás Gergely egy a kiadott orosz fegyverkereskedőkre vonatkozó kérdésre közölte: egy hetekkel ezelőtt lezárt ügy újbóli felmelegítéséről van szó. A két orosz állampolgárságú férfi kiadatásának feltételeit megvizsgálta a bíróság és úgy döntött, hogy mindkettő kiadható Oroszországnak vagy az Egyesült Államoknak, és az igazságügyi miniszter úgy határozott, hogy Oroszországnak adják ki őket, mert orosz állampolgárok - magyarázta.



Mint mondta, ezzel a nemzetközi szerződéseknek és Magyarország nemzetközi kötelezettségeinek minden tekintetben megfeleltek. Az igazságügyi miniszter akkor közvetlenül tájékoztatta az amerikai kollégáját - fűzte hozzá.



A miniszter közölte a migránskártyákról egyelőre az EU-tól nem kaptak tájékoztatást, de ilyen rövid idő alatt ez nem rendkívüli, várják a választ.



Gulyás Gergely arról, hogy egyeztetett Soros György és Frans Timmermans, az Európai Bizottság alelnöke, azt mondta: Timmermans úgy kívánja ellátni a bizottság második emberének pártok felett álló tisztségét, hogy közben az Európai Szocialisták Pártjának (PES) csúcsjelöltje.



Egy a CEU-ra vonatkozó kérdésre a miniszter azt mondta: a december 1-jei határidő egyetlen törvényben sem szerepel, és egy megállapodás ratifikációja nem is teljesíthető addig.



Borítókép: MTI/Balogh Zoltán