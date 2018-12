A tárcavezető szokásos sajtótájékoztatóján az ellenzék előző napi parlamenti akciójáról - az elnöki emelvényre vezető lépcsők elfoglalásáról, hangoskodásról - azt mondta: szomorú és példátlan, ami az Országházban történt, az ellenzék egésze tette magát nevetségessé a méltatlan, az alkotmányos rendet veszélyeztető akciójával. A kormánypárti többség azonban megőrizte a saját és a Ház méltóságát, és biztosította a parlament alkotmányos és törvényes működését - hangsúlyozta.



A miniszter kijelentette: komoly, érdemi jogi vita fel sem merülhet az országgyűlési döntések törvényességével - sem a képviselői kártyákkal, sem az ülésvezető elnök helyével - kapcsolatosan.



A parlamenti történéseket követő esti budapesti demonstrációról úgy nyilatkozott: alkotmányos alapjog a gyülekezéshez való jog, de ez békésen és törvényes keretek között gyakorolható. Ami szerdán történt, törvénytelen volt, agresszív politikai aktivisták és szép számmal „Soros György szervezeteinek kitartottjai" vettek részt a tüntetésen, a rendőrökkel szemben erőszakosan léptek fel, ami pedig súlyos bűncselekmény - fejtette ki, hozzátéve, hogy nyílt kereszténygyűlölet világlott ki a megnyilvánulásokból.



A jelenlegi adatok szerint a rendőrség 34 embert tartóztatott le - közölte Gulyás Gergely.

Gulyás szavai szerint jelentősen emelkedik az ápolónők bére, akiknek a fizetése 2012-2019 megduplázódik, majd 2022-ig további csaknem 70 százalékkal nő.

Kiemelte: a központi közigazgatásban átlagosan 30 százalékos fizetésemelés lesz, és a honvédelmi, valamint a rendészeti igazgatási alkalmazottaknál is lesz béremelés.



Gulyás Gergely tájékoztatása szerint a kormány szerdán felkérte az Igazságügyi Minisztériumot, hogy - a Pénzügyminisztériummal és az Országos Bírósági Hivatallal (OBH) együttműködve - készítsen elő egy valamennyi bírót érintő jelentős fizetésemelési javaslatot.



A tárcavezető úgy fogalmazott, reményeik szerint a kabinet ezzel orvosolni tudja a bírák jelenlegi méltatlan fizetési helyzetét, az ország 2800 bírója pedig legkésőbb 2020. január elsejétől egy új bértábla szerint kaphatja majd illetményét.

A politikus aláhúzta: jövőre 2,7 százalékkal emelkednek a nyugdíjak a kormány inflációs adatok alapján hozott szerdai döntése nyomán.

A tárcavezető szólt arról is, a kabinetnek nyugdíjprémium kifizetéséről is döntenie kellett, ami összesen 41 milliárd forintos kiadást jelent az államnak az idei évben, és átlagosan 16-17 ezer forintot jelentett valamennyi nyugdíjasnak.



Gulyás Gergely emlékeztetett, a kormánynak idén tavasszal sikerült Erzsébet-utalványokkal is támogatni a nyugdíjasokat, reményeik szerint pedig a jövőben is évente egyszer sor kerül hasonlóra a magyar gazdaság jó teljesítménye esetén.

