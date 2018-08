A tárcavezető közölte: az a 400 hektár terület, amely a beruházáshoz szükséges, egymilliárd forintot ér, de a beruházás volumene egymilliárd euró, tehát az érintett termőföld hasznosítása nem lehetne ilyen kifizetődő más módon, ráadásul rengeteg új munkahely jön létre.

Kitért arra: Debrecen városfejlesztése is új szakaszba léphet. A beruházással már a harmadik nagy német prémiumautó-gyártó is megjelenik Magyarországon, és az ország nyugati és középső része után a keleti régióban is nagy járműipari beruházás valósul meg - mondta Gulyás Gergely. Közölte: nagyságrendileg ezer munkahely jön majd létre.

Kérdésre elmondta: egyelőre nincs konkrét összesítés arról, hogy milyen hozzájárulást ad az állam a beruházáshoz, de tízmilliárd forintot meghaladó összegről van szó. A biztosított kedvezmények nem térnek el a más beruházásokhoz adott kedvezményektől - tette hozzá.

Gulyás Gergely szerint a magyar-német politikai kapcsolatoknak is erősnek kell lenniük, közös érdek a kétoldalú kapcsolatok szorosabbra fűzése, ezért látogatott nemrég Berlinbe Orbán Viktor miniszterelnök - idézte fel, hozzátéve: ő maga is Berlinbe megy augusztus 29-én.

A tárcavezető arról is beszélt, hogy óvatos becslés szerint 15-20 százalékos létszámcsökkentés lehet a központi közigazgatásban, a cél, hogy ez január 1-jére megvalósuljon.

Kifejtette: kevesebb mint 14 ezren dolgoznak ma a minisztériumokban és a háttérintézményekben, de ez a szám csökkenthető. Az intézkedés célja nem a költségmegtakarítás, hanem a párhuzamosságok megszüntetése a rendszerben, hiszen a fejlesztések, a digitalizáció következtében ma kevesebb munkatárs is elegendő lehet ugyanazon feladatok ellátására - magyarázta.

Gulyás Gergely hangsúlyozta: a cél a hatékony, gyors és olcsó központi közigazgatás. Úgy vélte, indokolt áttekinteni, hogy milyen munkakörökben mennyien dolgoznak, hogy a felesleges álláshelyek megszűnjenek. Az intézkedéssel egyidejűleg minőségi bérfejlesztésre is lehetőség nyílik - mutatott rá.

A gender szakok kérdéséről a tárcavezető elmondta: ha megnézik, hogy az érintett szakokra mennyien jelentkeztek, az bármely szak esetében már önmagában érv a megszüntetés mellett. A kormány világos véleménye szerint az emberek férfinak vagy nőnek születnek, és olyan életet élnek, amilyet kívánnak - jelentette ki. Hozzáfűzte: ezen a területen azonban oktatási tevékenységet az állam nem kíván finanszírozni.

Megjegyezte: jövő szeptembertől nem lehet jelentkezni ilyen szakra állami akkreditáció mellett.

A közigazgatási felsőbírósággal kapcsolatos felvetésre közölte: az alkotmánymódosítás egyértelművé teszi, hogy "van a Kúria és van a közigazgatási felsőbíróság", de a részletes törvényi szabályozásra az őszi ülésszakban kerül sor.

Gulyás Gergely az almatermelők ügyére vonatkozó kérdésre elmondta: a kormány eszközei mérsékeltek, de segítik a termelők összefogását, mert méltánytalannak tartják a kilogrammonként 13 forintos felvásárlási árat. A kormány közvetítőként lépne fel az ügyben, piaci megállapodásnak kell létrejönnie, méltányos áron kell felvásárolni az almát - közölte.

Borítófotó: Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter sajtótájékoztatót tart a Miniszterelnöki Kabinetiroda sajtótermében 2018. augusztus 14-én.