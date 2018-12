„Nehéz volt a döntés, hogy elbúcsúzzak a nemzeti csapattól. Sokáig gondolkodtam ezen, és nem volt egyszerű eldönteni, hiszen hatalmas megtiszteltetés a saját nemzetet képviselve pályára lépni, de ennek is eljött az ideje. Nagyon sokat köszönhetek ennek a sportágnak, de úgy éreztem, hogy a nemzeti csapatban már a fiataloké a szerep, jöjjenek és bizonyítsanak ők!”

Görbicz Anitát az év végi időszakban így kevesebb meccsterhelés éri, és ugyan pihenésre is jut némi ideje, de ez nem jelenti azt, hogy hátradőlhetne: a Győri Audi ETO KC szakmai stábja ilyenkor is edzéseket vezényel. „A szezon egyik legsűrűbb és legnehezebb része vár ránk, hiszen az új évet január 2-án a bajnokság csúcsrangadójával, az ETO–Fradi-mérkőzéssel kezdjük. Természetesen a válogatott meccseit is nyomon követem, a tévében mindenképp, de ha lehetőség nyílik rá, élőben is szurkolok nekik” – mondta a győriek vezére.

Az elmúlt években a válogatottat és a győri csapatot sem kerülték el a sérülések, ám Görbicz szerint a pályán elért sikerek nem a szerencse függvényei. „A szerencsének nagy szerepe van a sportban, így egy játékos pályafutásában is, de ez igaz az egész életre. Nem árt, ha valakit Fortuna istenasszony a kegyeibe fogad, de én azt tapasztaltam meg, hogy hosszú távon szerencse és balszerencse kiegyenlíti egymást. Ugyan még nem fejeztem be a pályafutásom, de már így is rendkívül sikeres karrier van mögöttem. Nyilván a szerencsének is megvan ebben a maga szerepe, de én elsősorban az elvégzett munkában hiszek. Sokszor nüanszok döntenek egy-egy mérkőzésen, és a szerencse általában azok pártját fogja, akik többet tettek az edzésen a sikerért.”



Fotó: A győri Görbicz Anita (k) és Lea Franusic, a horvát Koprivnica játékosa (b) a női kézilabda Bajnokok Ligája 6. fordulójában, a C csoportban játszott Győri Audi ETO KC - Podravka Koprivnica mérkőzésen a győri Audi Arénában 2018. november 17-én. (MTI/Krizsán Csaba)

Görbicz véleménye azért is mérvadó a kérdésben, mert kimagasló pályafutása során különös játékot űzött vele a sors: eleinte akármilyen jól teljesített az ETO-ban, a nemzetközi kupadöntőkben rendre a vesztes oldalon végzett, aztán jött az áttörés…

„Túl egyszerű lenne rávágni azt, hogy ez a szerencse szerepe volt, és ráfogni a sorozatban sikertelenül megvívott finálékat. Hosszú időn keresztül kerestük a csapattársaimmal a döntő mérkőzéseken mutatott teljesítmény okait. Most, miután van négy Bajnokok Ligája-győzelme a klubnak – és személy szerint nekem is –, már látom, hogy meg kell érni a győzelemre. Olyan rangos mezőnyben, mint amely a női kézilabda-BL-ben évről évre felvonul, nem egyszerű nyerni. Sok a jó csapat, és mindenki mindent megtesz a végső sikerért. Sok keserű tapasztalattal a hátunk mögött megtanultunk nyerni” – fejtette ki véleményét az irányító, aki ugyanakkor abban mégis szerencsésnek tartja magát, hogy a pályán kívül mindig jó támogatókkal és ügyekkel hozta össze a sors.

„Egy szponzor akkor elégedett, ha a szponzorált sikereket hoz, így jó hírét viszi országszerte, sőt akár a világban. Mi Győrben és anno a válogatottban is szerencsések voltunk, mert olyan cégek álltak mellénk, amelyek értéket képviselnek. Fontos, hogy a klub és a játékosok által képviselt értékek egyezzenek a szponzor értékeivel. Ilyen például a Tiszta játék kampány, amelynek a zászlaja az összes bajnoki meccsünkön megtalálható, és pozitív üzenetet sugároz minden résztvevő felé” – tette hozzá Görbicz.

Borítófotó: A magyar női kézilabda-válogatottból visszavonuló Görbicz Anita (k) Novák András a Magyar Kézilabda Szövetség elnöke és Pálinger Katalin alelnök, korábbi csapattársa társaságában a győri Audi Arénában 2018. március 22-én. A kézilabdázó 2002 és 2017 között 233 mérkőzésen lépett pályára nemzeti színekben. (MTI Fotó: Krizsán Csaba)