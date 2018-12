Mint ismert, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. 2018. október 31-i hatállyal visszavonta a Zöld Híd B.I.G.G. Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. megfelelőségi tanúsítványát, illetve megállapította, hogy a cég tevékenysége nem felel meg az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben foglalt célok elérésére, a követelmények teljesítésére.

Minderre azután került sor, hogy a cég mögött álló két zöldpárti politikus, Gémesi György és Gyenes Szilárd szemétszállítási káoszt teremtve igyekezett sarokba szorítani a kormányzatot. A Zöld Híd miatt veszélybe került a szemétszállítás 116 Pest és Nógrád megyei településen. Gémesi György a botrányba belebukott, november 5-én lemondott a Zöld Híd B.I.G.G Nonprofit Kft.-t tulajdonló, 116 önkormányzatot tömörítő Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás elnöki posztjáról. A szemétszállítási botrányban szintén szerepe volt Gyenes Szilárdnak is, aki a Zöld Híd megbízott ügyvezetője.

A Zöld Híd weboldala elleni állítólagos túlterheléses támadás és az informatikai igazgatóként működő Gyenes Szilárd által a cég informatikai vezetőjének adott jutalom ügyében már feljelentés is történt.

Milyen körülmények között került összehívásra a mai közgyűlés?

Szűk egy hónnap ezelőtt, november 5-én a társuláshoz tartozó települések polgármesterei kezdeményezték Gémesi György lemondását, aki ennek elébe vágva inkább önként lemondott. A polgármesterek már akkor félreérthetetlenül Gémesi György tudomására hozták, hogy őt tartják felelősnek a szemétszállítás leállításáért. Cserben hagyott 116 települést, 116 polgármestert, 350 ezer embert és ezért vállalnia kell a felelősséget! A 116 polgármesterből 91 volt jelen a mai taggyűlésen, ez rendkívül magas részvételnek számít a Társulás ülésein és azt mutatja, hogy a polgármesterek elszántsága semmit sem csökkent a Gémesi György által kicsikart három heti kényszerszünet alatt.



Vécsey Lászó, a fidesz országgyűlési képviselője

Milyen lett a szavazás eredménye?

Gémesi Györgyék egy szavazási trükkel próbálták elbizonytalanítani a polgármestereket, de ennek ellenére is bő kétharmados többséggel választották meg Vác polgármesterét, Fördős Attilát a társulás élére. Az összesen 8 jelöltből 7 Gémesi Györgyék támogatását élvező induló volt, közülük 6 visszalépett, így végül csak ketten versenyeztek a tisztségért. A szavazási szabályok manipulálása is azt támasztja alá, hogy Gémesiék érvénytelen szavazást akartak elérni, időt akartak nyerni, hisz karácsony táján újabb taggyűlést összehívni meglehetősen nehéz lett volna. Minden sanda hátsó szándékot lenullázott a végeredmény: Fördős Attila 67:21 arányban, bő kétharmaddal utasította maga mögé Gémesiék jelöltjét, aki nemrég még a Jobbik színeiben politizált. A 67 polgármester által képviselt települések lélekszáma is bőven 60% fölött volt.

Milyen szavazási trükkre gondol pontosan?

Egy eddig példátlan, a Zöld Hídnál korábban soha nem alkalmazott szavazási módszert vezettek be, mely szerint nem elég a polgármesterek többségének szavazata, hanem a polgármesterek által vezetett települések lakosságszáma is mérvadó. Tehát csak akkor lett volna érvényes a szavazás, ha a résztvevő települések lakosságának legalább 50 százalék + 1 főt kitevő települések vezetői egy irányba szavaznak. Abban bízhattak, hogy nem áll elő ilyen többség, folytatódhat a káosz.

Mit szól Gémesi György azon nyilatkozatához, melyben pártközpontból érkezett utasításokat emleget?

Titkos szavazás volt, ezért is abszurd és teljesen érthetetlen Gémesi György állítása, amit határozottan cáfolok és visszautasítok. Gémesi György állítása azért is mellőz minden valóságalapot, mert a független polgármesterek szimpátiájáról nincs semmilyen nyilvántartás, és a társulás településvezetőinek 90%-a független polgármesterként végzi a munkáját.

Hogyan értékeli a mai taggyűlés eredményt?

A polgármesterek - és településeik képviseletében egyben tulajdonosok - felelős döntést hoztak. A zsarolók taktikája nem jött be, hiába igyekezett minden módszerrel támadni a kormányt.

Gémesi György minden értelemben belebukott ebbe az ügybe, úgy polgármesterként, mint pártpolitikusként és pártelnökként. (Gémesi György Új Kezdet néven pártalapító, az országgyűlési választáson pedig az LMP képviselőjelöltjeként indult az országos lista 3. helyén. Gyenes Szilárd korábban az LMP nyugat-nógrádi országgyűlési képviselőjelöltje volt.)

Hogyan kommentálná azt, hogy feljelentés is történt a Zöld Híd weboldalának ügyében, illetve Gyenes Szilárd által kiosztott óriási jutalom kapcsán?

Felmerül a kérdés, hogy Gémesi György miért vetett be szavazási trükköt a határozathozatal ellehetetlenítése érdekében. Egy érvénytelen szavazással időt nyerhettek volna, akár a weboldal szerverén található fontos dokumentumok eltüntetéséhez is. Mindenesetre a támadás hátterét és a jutalomosztás jogi megalapozottságát egy vizsgálatnak kell tisztáznia. Ugyanakkor egy ilyen helyzetben lévő társaságon belüli jutalomosztás mindenképpen erkölcsi aggályokat vet fel. Ahogy az is, hogy a szemétszállítás leállítása előtti napokban Gémesi Györgyék közel nettó 32 millió forintért vásároltak egy luxusbuszt, mely első útján éppen Gémesi György magánszínházas csoportját szállította egy külföldi turnéra.

Milyen feladatokkal néz szembe a ma megválasztott új vezetés?

Komoly átvilágítás következik az eltűnt pénzekkel és azok felhasználásával kapcsolatban, én magam is számos alkalommal próbáltam információt kicsikarni, de egyetlen értékelhető választ nem kaptam. A társulás elnöke, Fördős Attila első határozati javaslatában azt kezdeményezte, hogy az átadás-átvétel időkorlátok közé kerüljön, ennek határideje pedig december 31-e. A határozat alapján Gémesi Györgynek minden, a társuláshoz kötődő iratot és ügyet át kell adnia az új elnöknek, mindezt büntetőjogi felelősségének teljes tudatában. Az átvilágítás és az átadás-átvétel után az új vezetőség pedig mindent megtesz, hogy a szemétszállítás korábban megszokott rendje visszaálljon az érintett településeken, és ne a Katasztrófavédelem segítse ki a Gémesiék miatt ilyen helyzetbe jutott társulást feladata ellátásában.