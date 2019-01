A konvergenciaprogramban rögzített 4,3 százalékos GDP-növekedést is meghaladta 2018-ban az éves gazdasági teljesítmény gyarapodása: a Pénzügyminisztérium becslése alapján a gazdaság 4,6 százalékkal bővülhetett. Hazai gazdaságtörténeti érdekesség, hogy a harmadik negyedévben 5,2 százalékos volt a bővülés. Ilyenre még nem volt példa a negyedéves adatok szerint.

Mindezt mai tájékoztatóján jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter, aki hangsúlyozta: évről évre jobban teljesít hazánk államháztartási szinten is.



Varga Mihály pénzügyminiszter (MTI/Máthé Zoltán)

Kitért arra is, hogy a Goldman Sachs, az Erste Bank és a Deutsche Bank elemzői lényegesen pesszimistábbak voltak, mint a kormány. A Pénzügyminisztérium vezetője megemlített néhány tételt, amely hozzájárult a jó eredményhez: a hatéves bérmegállapodás, a járulékcsökkentés, az adócsökkentés, az adókedvezmény-növelés, valamint a gazdaságfehérítő intézkedések, De ide tartozik még az otthonteremtési program, és a jó tervezés, a költségvetési fegyelem is.

Miközben a 2018-as év választási esztendő volt, az államháztartás hiánya 2018-ban 2,4 százalék helyett 2 százalék körül alakult. Az ugyancsak GDP-arányos adósságráta pedig 73 százalékról 71 százalékra csökkent az óévben. Ezek a számok, csakúgy mint a GDP-növekedés, kedvezőbbek a kormány által előzetesen tervezettnél.

A munkaerőpiacon is rekord következett be: most fordult elő, hogy a foglalkoztatás átlépte a 4,5 millió főt. 2010-ben csak 3,7 milliónyian dolgoztak. A versenyszférában mintegy 800 ezerrel nőtt a foglalkoztatás 2010-hez képest. Végezetül pedig a bruttó átlagkereset nagyobb mértékben növekedett a vártnál tavaly: 11,6 százalékos volt ennek a mértéke a múlt évben.

