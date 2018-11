A rocktörténetben nem olyan sok az újító és újításával meghatározót alkotó csapat, előadó, szerző, mint például a Beatles, a Led Zeppelin, a King Crimson, vagy Jimi Hendrix, azonban mindenképpen e sorba kívánkozik a The Police, amelyben Gordon Sumner énekelt és bőgőzött. Az angol úriember, The Englishman nem más, mint Sting.

Sting – megannyi pályatársához hasonlóan – munkás környezetből származik, apja tejesemberként, anyja fodrászként kereste a hatfős család kenyérrevalóját. Tán az ifjú Gordonra is hasonló sors vár, ha egy uralkodói látogatás nem változtatja meg gondolkodását.

Ha nem is rögvest milliomos, először tanító bácsi lett. A főiskola alatt dzsessz zenekarokban bőgőzött, készülve a muzsikusi pályára. Az egyik bandában sárga-fekete csíkos pólóban lépett színpadra, innen kapta a Sting, azaz fullánk becenevet.

„Ugyanazzal a mániás és aprólékos gonddal tanulmányozom a Beatles-lemezeket, mint korábban Rodgers és Hammerstein zenéjét, csak most már gitárom is van. Van egy hangszerem, amelyen képes vagyok reprodukálni az akkordszerkezetek és a riffek mágiáját, amikre a dalaik épülnek. És micsoda dalok, egyik a másik után, albumról albumra! Mindet megtanulom eljátszani, biztos vagyok benne, hogy csak kitartás kell hozzá, és végül az is, ami elsőre kifog rajtam, feltárja előttem a titkát” – vall erről az időszakról önéletrajzi kötetében, a Széttört zenében.