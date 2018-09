A skandináv államban a “választási dráma” átváltozott egy “antipopulista morális színdarabbá”, jóval azelőtt, hogy a választók az urnákhoz járultak volna. Az antipopulisták szövegkönyve szerint a svéd népet képviselő Svéd Demokraták jelenítettek meg mindent, amitől állítólag félni kéne a politikában. Azzal vádolták őket, hogy a félelemre játszanak, és csak azért állítják be elsődleges kérdésnek az amúgy “másodlagos témákat”, mint a migráció, az integráció, a bűnözés vagy a közösségek összetartó erejének csökkenését, hogy pozíciót foglaljanak a választások alkalmával.

Frank Füredi (MTI Fotó: Marjai János)

Aztán kiderült, hogy a hangos figyelmeztetések a populisták tisztességtelenségéről, a politikai félelmek kihasználásáról inkább bizonyultak rémhírterjesztésnek. Ezt a hamis képet erősítette a Svéd Demokratákról a nyugati média több sajtóterméke, amelyek azt akarták bebizonyítani, hogy mekkora egzisztenciális félelmet jelentenek ezek a populisták. A tudósításokban a vágyvezérelt riporterek értetlenségüknek adtak hangot. Nem értették, hogyan nőhet egyértelműen egy svédpárti, EU-ellenes nacionalista párt népszerűsége, miközben a gazdasággal minden rendben van.

Számos európai föderalista vezető biztosította támogatásáról a Svéd Szociáldemokrata Párt által vezetett kormánykoalíciót a választás előtt. A spanyol miniszterelnök, Pedro Sánchez még csatlakozott is svéd kollégája, Stefan Löfven kampányturnéjához. Sánchez üzenete így hangzott: “a gazdaságotok növekszik, a kormányotok pedig mindent megtesz az egyenlőtlenségek valamennyi formája ellen.”

Emmanuel Macron francia elnök is az egyre inkább megközelíthetetlen svéd politikai elit mögé állt be. Keményszavú támadásainak célkeresztjébe Jimmie Akesson, a Svéd Demokraták vezetője került. Macron egészen odáig ragadtatta magát, hogy a svéd állami tévének adott interjújában azt mondta Akessonról; “ez az ember nem a ti érdeketeket és javatokat szolgálja”. (Egy külföldi állam vezetője mondhatta ezt a közszolgálati csatornán a kormány egyik legnagyobb kihívójáról.)

Ahogy minden mostani választás során, a svéd esetében is az elit által dominált média egyre többször fejezte ki aggodalmát az álhírek és külföldi trollok kapcsán, akikről azt feltételezték, hogy a Svéd Demokraták melletti szavazás érdekében befolyásolnak. Természetesen nem maradhatott ki az orosz fenyegetés kártyájának kijátszása, ez ma kötelező is. “A Kreml nagyon aktív tevékenységet fejt ki Svédországban annak érdekében, hogy távol tartson minket a NATO-tól” - hangoztatta a jól megszokott mondatokat egy svéd NGO vezetője.

A svéd állami televízió nem győzte kifejezni ellenséges beállítódását a Svéd Demokratákkal szemben. Egy televíziós vitában egészen odáig ragadtatták magukat, hogy szabályosan megrótták, leszidták a párt vezetőjét, Jimmie Akessont. A bűne annyi volt csupán, hogy kitartott álláspontja mellett, miszerint sok migráns azért nem talál munkát, mert “nem svédek”, és nem tudtak sikeresen beilleszkedni Svédországban. Akesson amellett érvelt, hogy minél több lehetőséget kell biztosítani a bevándorlóknak az asszimilációra és integrációra.

A választás fontossága

A svéd választás legnagyobb jelentősége az, hogy megmutatta azt a törékeny alapot, amelyen a svéd politikai elit hatalma és legitimációja pihen. Fontos megjegyezni, hogy a svéd szociáldemokraták 1917-től kezdve egyfajta egyeduralomra tettek szert a svéd politikai intézményekben. Az a párt került bajba és szorult defenzívába, amely 1917 óta megnyert minden választást. Egy olyan felkapaszkodó párt által, amely sokkal kevesebb erőforrással rendelkezik.



svédországi választások

A szociáldemokraták védekező és bizonytalan kampánya rendkívül fontos jelentőséggel bír a többi globalista politikai vezető számára. Ha van párt, amely tökéletesen megtestesít egy technokrata, társadalmi mérnökösködésen alapuló kozmopolita projektet, akkor az a Svéd Szociáldemokrata Párt. Sőt, egyenesen ők az etalonjai a liberalizmussal ellentétes társadalommérnökösködésnek, amelyet gyakran a politikai korrektség kifejezéssel írunk le.

Az eltökélt svéd társadalommérnökösködés korábban az embertelen eugenikai programok promótlásában jelent meg. (Az ember öröklődő testi és szellemi tulajdonságainak javítása érdekében végzett beavatkozásokat hirdettek.) A 40 éves eugenikai programot, 1934-től egészen 1970-ig, a kormány finanszírozta, hogy erősítsék a svéd etnikai tisztaságot. A tisztaság 60-70 ezer svéd nő sterilizálását jelentette. Ez akkor volt. Most a svéd szociáldemokraták egy új keresztes háborút indítottak. A cél az, hogy újradefiniálják a nemek közötti kapcsolatot, és különösképpen az, hogy a fiúkat megfosszák férfiasságuktól.

Hogy miképpen? A választási kampány során a svéd oktatási miniszter bejelentette, hogy megreformálják az óvodai tananyagot a gendersemlegesség jegyében. Gustav Fridolin magáévá tette azt az elképzelést, miszerint mindenfajta “nemi sztereotípiát” száműzni kell az iskolából. És persze az a legfontosabb Fridolin számára, hogy a fiúk nehogy fiúkként viselkedjenek. Mindezt azért, mert Fridolin meggyőződése szerint kapcsolat van a kisfiúk óvodai csintalan, udvariatlan viselkedése és a férfiak munkahelyi viselkedése között.

A szociáldemokraták már-már beteges megszállottsága a társadalommérnökösködés iránt, például a gendersemlegesség képviseletével nagyon jól “cseng” a nemzetközi NGO-knál és a kozmopolita politikai körökben. De a választási kampány során azt láthattuk, hogy a kormány elvesztette a kapcsolatot rengeteg svéd állampolgár kulturális és nemzeti felfogását illetően. A svéd politikai elit szétválása a nemzetről alkotott elképzelések mentén kiváló lehetőséget jelentett a Svéd Demokratáknak befolyásuk növelésére. Ahogy Lars Tragardh történész fogalmazott:

“Rengeteg svéd úgy gondolja, hogy Svédország még létezik, a svéd állampolgárság egy legitim dolog, és igenis számít a nemzeti közösség és nemzeti kultúra. Sok nyugati országhoz hasonlóan Svédország is egy olyan elittel rendelkezik, amely túlságosan is elkötelezett a globalizmus irányában, és megfeledkezett a hétköznapok politikájától és a nemzeti szinttől. Ez az elit elfelejtette, hogy a demokrácia egyetlen lehetséges helye a nemzetállamon belül van.

A választás egyik legfontosabb következménye, hogy megnyitott egy tabunak számító vitát a migrációról és a multikultulralimzusról.

Egy amerikai származású, ma már Svédországban dolgozó antropológus, Jonathan Friedman nemsokára megjelenő új könyvében (Political Correctness and Rising Elites at the End of Hegemony) elmagyarázza, hogy miképpen lett valakiből azonnal “rasszista”, aki megkérdőjelezte a migrációs politikát. Megjegyezte, hogy a Svéd Demokraták kampányának növekvő lendületére válaszul sok más párt kénytelen volt megvitatni és megtárgyalni a bevándorlás ügyét. Legalábbis jelenleg nem tudják érvényteleníteni a fenálló integrációs és bevándorláspolitika megvitatására vonatkozó törekvéseket.

Az integráció problémája

Ellentétben azzal, amit a hisztérikus média állít, a svéd nyilvánosság, beleértve a Svéd Demokraták támogatóit, nem keményvonalas idegengyűlölőkből és rasszistákból áll. Ami valójában aggasztja őket, az elsősorban nem a bevándorlás, hanem a multikulturalizmus. Ami sok svédben kétségeket ébreszt, az a multikulturalizmus politikája és annak negatív hatásai a társadalmi kohézióra, integrációra. Azt még a bevándorlók és azok gyermekei közül is sokan felismerték, hogy jóval több integrációs intézkedésre van szükség Svédországban. A multikulturalizmus politikája ugyanis aláásta azokat a törekvéseket, amelyek egy egységes társadalom létrehozására irányultak. Ez egy szegregált társadalom felépüléséhez vezetett, amelyben az emberek párhuzamos társadalmakban élnek.

Még Ahmed Abdirahman, a Stockholmi Kereskedelmi Kamara “integrációs szakértője” is elismeri, hogy a Svéd Demokraták integrációra való összpontosítása lehetőséget adott arra, hogy megteremtsék egy magasabb szintű “összetartozás” érzését. Habár gyakran megkerülik vagy elhallgattatják azokat a bevándorlókat, akik látják a multikulturalizmus sötét oldalát.



Ahmed Abdirahman, a Stockholmi Kereskedelmi Kamara integrációs szakértője

Vegyük például Amineh Kakabaveh ügyét, aki egy iráni kurd ex-pesmerga harcos és a 90-es években kapott menedéket Svédországban. Bár tagja a posztkommunista Baloldali Pártnak, és a parlamentben ül 2008 óta, az ország integrációs politkájának hangos kritikusa.

Azt a folyamatot is erősen kritizálta, ahogy Svédország kezelte azt a 400 ezer migránst, akiket 2012 óta fogadtak be, beleértve azt a 160 ezret, akik mind 2015-ben érkeztek. Ez egy főre jutó legmagasabb szám volt egész Európában. Bírálatait a Svédország külvárosaiban növekvő iszlamista fundamentalizmussal kapcsolatos aggodalmai táplálták, valamint az a tény, hogy “Svédország egyre inkább megosztottá válik”. Ugyan Kakabaveh nem szereti a Svéd Demokratákat, elismeri, hogy sokan úgy tekintenek erre a pártra, mint “hősökre, mert mások nem veszik fel így a kesztyűt”. Érdemes megjegyezni, hogy a Baloldali Párt vezetői megbüntették Kakabaveh-et, amiért kérdéseket merészelt feltenni az integrációval kapcsolatban. Visszautasították ugyanis, hogy felkerüljön az ajánlott jelöltek listájára a vasárnapi választáson.

Amineh Kakabaveh esete megmutatja, hogy még olyanok sem kérdőjelezhetik meg Svédország elhibázott bevándorlás- és integrációs politikáját anélkül, hogy kiközösítenék a politikai elitből, akik nyíltan szocialisták.



Amineh Kakabaveh, iráni kurd ex-pesmerga harcos

A populista pillanat haszonélvezői

Ahogy már korábban kifejtettem, elérkezett a populisták pillanata. A nyugati világban a választók egyre nagyobb része követeli vissza a nemzeti és a népszuverenitást. Azt akarják, hogy állampolgárságukat komolyan vegyék, és ne ássa alá egy olyan globalista elit, amely a nemzethez való hűséget és kötődést egy 19. századi dolognak tekinti.

Svédországban a Svéd Demokraták élvezik a populista pillanatot és a mainstream politikai pártok legitimációs válságát. De kik ők?

A Svéd Demokraták kritikusai azzal vádolják a pártot, hogy negatív választási kampányt folytattak. Bár a Svéd Demokraták ellenfeleiben sem volt gátlás a tekintetben, hogy ne folytassák negatív kampányukat művészi szinten. Folyamatosan felhívták a választók figyelmét arra a tényre, hogy amikor ez a párt 30 évvel ezelőtt megalakult, egyes alapítói neonáci mozgalmakhoz kötődtek. Míg a Svéd Demokraták egyes tagjai valóban kellemetlen múlttal rendelkeznek, a kritikusok vonakodva mutattak rá arra a tényre, hogy ez a párt elfogadta a rasszizmusra vonatkozó “zéró tolerancia politikáját”, és számos olyan tagjukat kizárták, aki rasszista megjegyzéseket tett a közösségi médiában.

A Svéd Demokraták elfogadták a svéd jóléti intézményrendszert, igaz kritikusak a táradalommérnökösködő politikákkal szemben, amelyek az emberi viselkedést hivatottak szabályozni, kiváltképp a családi életünket. Noha a politikájuk még mindig kiforratlan, a legtöbb általuk hangoztatott elv hagyományosan a nemzetállami irányzathoz, valamint a konzervativizmushoz kapcsolódik.

A Svéd Demokraták legfontosabb hozzájárulása a svéd politikai élethez az volt, hogy felhívta a figyelmet azon politikák kidolgozásának fontosságára, amelyek arra ösztönzik a társadalom minden tagját, hogy mind kulturálisan, mind pedig nyelvükben svédekké váljanak. Svédország, hacsak nem tanulja meg integrálni a bevándorló népességet, azzal fog szembesülni, hogy a zűrzavar és a konfliktusok fokozódni fognak.

Nyitott kérdés, hogy vajon a Svéd Demokraták tudnak-e gyarapodni a választás után. De bármilyen kilátásaik is vannak a jövőre nézve, már most sikerült hangot adniuk azoknak az aggódó svédeknek, akik eddig féltek megkérdőjelezni a régi politikai elit nemzetellenes hozzáállását. És ez egy olyan vita, amit a soron következő kormány már nem lesz képes bezárni.

Borítófotó: Stockholmi Királyi Drámaszínház