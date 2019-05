A miniszter hangsúlyozta: a gyógyszer- és autóipar kulcsszerepet játszik a magyar gazdaság új dimenzióba lépése szempontjából, ezek azok az iparágak, amelyek Magyarországon a leginkább vezénylik a modern, új világgazdasági korszakra történő átállást.

Magyarország a világon a 19. legnagyobb gyógyszeripari exportőr, az autóipar tekintetében a 20. legnagyobb exporttal rendelkezik, ami különösen jelentős azt figyelembe véve, hogy a lakosság száma alapján a 92. helyen áll a világranglistán.

A francia vállalatok mind az autó-, mind a gyógyszeriparban fontos szerepet játszanak Magyarországon, e két iparágban tevékenykedő francia cégek pedig fontos szerepet játszanak a magyar gazdaság új dimenzióba történő átlépésének sikere szempontjából is - fejtette ki.

Magyarország mind a gyógyszer-, mind az autóiparban komoly sikereket ért el az eddigi, hagyományos világgazdasági időszakban, most arra van szükség, hogy ezeket a sikereket az új, innovatív korszakban is elérje mindkét iparágban - hangsúlyozta a miniszter.

Ebből a szempontból a francia vállalatok 40 milliárd forintos közeljövőbeli beruházásai, amelyek alapvetően a kutatás-fejlesztésre, innovációra és a technológiai színvonal emelésére fókuszálnak, nagyon sokat segítenek abban, hogy a magyar gazdaság versenyképessége tovább javuljon - mondta Szijjártó Péter.

Borítófotó: A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) által közreadott képen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (j) és Karim Vissandjee, az Ipar 4.0 vezető tanácsadója megbeszélést folytat Magyarország párizsi nagykövetségén 2019. május 23-án. (MTI/KKM/Burger Zsolt)