Janisz Varufakisz volt görög pénzügyminiszter arról beszélt a Skai csatornának: a milliárdos 2015 júliusában hívta fel Alekszisz Ciprasz miniszterelnököt, és az elbocsátását kérte.

Vajon hogyan hangozhatott el ez a beszélgetés?

„Halló! Itt Soros György beszél. Filantróp, az emberi jogok egyszemélyes világcsendőre. Arra kérem önt Ciprasz úr, váltsa le pénzügyminiszterét. Varufakisz úr sajnos nem illik bele abba a képbe, ami világjobbító terveim, és a görög társadalom nyitottabbá tételének végrehajtásához szükséges. Ne, kérem, ne kérdezzen semmit! Én tudom az okát, az éppen elég önnek is. Legyen szíves, ne álljon ellen a haladás eszméjének, ami megkérdőjelezhetetlenül csakis az én értelmezésemben létezik tökéletesen. Ugye nem akarja, hogy az amúgy is legyengült, és válságból válságba lépő országát hasonló pénzügyi trükkökkel támadjam meg, mint Nagy-Britanniát? Ugye nem szeretné, hogy az Amnesty International véletlenül felfigyeljen arra, milyen kitalált emberi jogai sérülnek a partjaikat elérő migránsoknak?

Szíveskedjen azt is figyelembe venni, hogy ha ellentmond nekem, nem tudom garantálni, hogy az általam pénzelt helyi jogvédő egységek ne kezdjenek el panaszkodni önökről megbízható brüsszeli szövetségeseim fülébe! Óvja meg ezen fáradalmaktól saját magát és hálózatomat is! Nagy szükségem van erőforrásaimra más országokban. Magyarország egyre pimaszabbul nyakaskodik forradalmi gondolataimmal szemben, és Ukrajnában is be kell még fejeznem, amit elkezdtem. Ugye számíthatok az együttműködésére, kedves barátom? Elvégre rendes kommunistaként ön is hisz a haladásban!”

Hát lehet egy ilyen jó szándékú kérésre nemet mondani? Ciprasz ki is rúgta Varufakiszt záros határidőn belül.