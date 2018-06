A hétvégén érkező hír villámgyorsan terjedt az iráni sajtóban, a felháborodott focirajongók egész sora fogadta meg, soha többé az életben nem vesz Nike terméket és ami van, azt is kidobja. A Nike közölte: “az Irán ellen életbe léptetett szankciók miatt mi, mint egy amerikai vállalat, nem láthatjuk el cipőkkel az iráni nemzeti válogatottat”. Be is indultt egy országos bojkott akció az amerikai sportfelszerelésgyártó ellen: #BoycottNike elnevezéssel.

A Nike a világbajnokságon részt vevő csapatok 60 százalékának szállít sportcipőket, az oroszországi vébé hivatalos szponzárnak számít. A szankciókat megszegők egymillió dolláros bírságot és 20 éves börtönbüntetést kockáztatnak. Az ilyen ügyleteket finanszírozó bankok minimum 250 ezer dollár, vagy a tranzakció összege kétszeresének megfelelő bírságot reszkíroznak.

Arra azonban nincs magyarázat, hogy a Nike miért csak most jelentette ezt be, hiszen a szankciókat és azok be nem tartásának következményeit már régóta lehet tudni. Így az iráni labdarúgók kénytelenek új, be nem járatott csukában játszani pénteken Marokkó ellen.

A konkurencia persze nem tétlenkedett, sajtójelentések szerint a német Adidas lehet, aki pótolja a hiányzó felszerelést. Az EU törvényei védelmet adnak ilyen esetben az amerikai szankciók ellen. Jelzésértékű lenne az Adidas szerepvállalása, hiszen az Irán elleni szankciók többek között azt célozzák, hogy az újra olajbevételekkel rendelkező és regionális hatalmi pozícióra törő Iránból kiűzzék az ott pozícióikat újra kiépítő európai nagyvállalatokat.

Carlos Querioz, az irániak edzője szintén kifejezte rosszallását. Moszkvában egy edzés közben kifejtette, hogy elfogadhatatlannak tartja az ilyen típusú viselkedést, egy focicsuka bejáratása, megszokása hosszú időt vesz igénybe, így a Nike szankciójával csapata jogosulatlan hátrányban indul a mérkőzéssorozaton. Querioz felszólította a Nemzetközi Labdarúgó Szövetséget, a FIFA-t, hogy szólaljon meg az ügyben ítélje el a Nike-t. Ezt a FIFA valószínűleg nem fogja megtenni, lévén a Nike súlyos dollármilliókat fizet a szövetségnek.