Ha valaki egy baloldali weboldalra vagy online újságra téved, olyan „acélkupolát” talál, ami áttörhetetlen, habár ezt Majtényi László a legutóbbi ATV adásban a jobboldalnak tulajdonította. Próbálja csak ki valaki a nemzeti keresztény oldalon, hogy bekukkant egy baloldali csatornába, vagy internetes lapba, olyan „zárt társadalmat” talál, ami ellen Soros György eredetileg meghirdette a küzdelmet. Rendszeres ezeken az oldalakon a tények elferdítése, az Orbán kormány pocskondiázása, undort keltő mémek alkalmazása. És ide semmi más információ nem jut be az ország valós helyzetéről. Ennek ellenére Majtényi mondja azt, hogy a nagyvárosokban van egy réteg, ami „nyitott, mint bárki Nyugat Európában, de milliók élnek a propaganda acélkupolában, ahová az emberi szavak nem érnek el”. E szerint csak baloldalon vannak „emberi szavak”ami jobboldali, nemzeti, keresztény, az propaganda. Eközben nem veszik észre, hogy saját zárt társadalmukban élnek, ahol csak egymás szavát hallják. Azokét, akik egyfolytában csak szidják a kormányt, ahol meghamisítják a gazdasági adatokat, akik szerint itt semmi sem jó. E szűk zárt társadalom nagyon szánalomra méltó, itt mosolyogni tilos, valamiről jót mondani tilos, csak szidni illik saját szűkre szabott törvényeik szerint.

Mennyire rossz lehet nekik, mármint a tv-s riportereknek, bemondóknak, újságíróknak, és meghívottaknak, akik folyton azon törik a fejüket, hogyan lehetne mindent negatívba átfordítani. Az ország ugyanis virul, gazdasági növekedés és stabilitás van, a munkanélküliség soha nem volt ilyen alacsony, nagy beruházások történnek. Ebből hogyan lehetne valami rosszat kihozni? Ez okozza a baloldal fejfájását.

A baloldal zárt társadalmának/osztályának tagja Majtényi László, aki annak ellenére, hogy professzor, ilyen szerepbe kényszerül. Hogy tudnék valami rosszat mondani? Ezen tipródhat minden alkalommal, amikor meghívják az ATV-be, amikor riportot ad, amikor felszólal a tüntetésen. Havi rendszerességgel fel kell venni ezt a szerepet, mert rendszeresen meghívják. Miután mindig jól teljesít, felmondja a legújabb negatív leckét, így nem is csoda, ha újból és újból meghívást kap.

Legutóbb is igen jól szerepelt, a műsorvezető bizonyára meg volt elégedve. Jó téma volt, hogy vajon meddig terjed a parlamenti képviselők jogköre? Már az elején elsütötte a meghívott a „tiszta önkény” kifejezést, az ügyészségi döntés miatt, amivel a behatoló, ott randalírozó, műsort átírni akaró, a közérdekű üzem megsértését elkövető képviselők tevékenységét elítélte. Emberünk szerint természetesen jogos volt a képviselők fellépése, mert joguk van ellenőrizni, kérdéseket feltenni, és arra választ kapni. Az nem zavarja e jogász embert, hogy a képviselők MTVA-s fellépésekor nem ez történt. Kifejezetten azzal a céllal mentek be, hogy megzavarják az intézmény működését. Ők bele akartak szólni a műsorba, öt pontot beolvasni, behatolni a szobákba. Ők korlátot másztak, ajtónak szaladtak, ők megrendezett hasra fekvést játszottak, és mindezek után még ők háborodtak fel, hogy kipaterolták őket és a jog is az MTVA mellé állt.

Ezt a minősíthetetlen és jogszerűtlen viselkedést a baloldal jogásza természetesnek tartotta. Sőt hivatkozott régi történeti parlamenti példákra, amikor földig hajoltak a képviselők előtt, és újjal nem merték volna őket érinteni sem. Szegény képviselők, hol itt a jogállam, újjal érintették őket! Ez volt Szél Bernadett sivalkodásának is az oka. A zavarkeltő képviselők fogadatlan védője, idézte az egykori parlamenti csetepatékat, amikor a képviselők dühükben szétverték az üléstermet. Úgy látszik, jogosnak tartaná az ilyen erőszakot, ezt hiányolja a képviselők viselkedéséből. Azon is felháborodott, hogy a rendőrség nem avatkozott közbe. Az meg sem fordul a fejében, hogy a rendőrök is nyilván a közüzem biztonságát védték volna, nem a képviselők randalírozásának adtak volna terepet. Az intézménynek azonban voltak biztonsági őrei, így nem volt rájuk szükség.

„Ezt nem gondoltam volna! Megfordult a gyomrom!”- mondta a negatív beszéd mestere a baloldal jogásza. Mármint a képviselők ellen hozott ítélettől forgott a gyomra, amiből megint csak a balos zárt társadalom vagy osztály páncélba betonozottsága látszott premier plan-ban. Egymás között ugyanis csak a dulakodás képeit vetítették le videókon a hozzá fűzött hamis kommentekkel, hogy itt bántják a képviselőket, ez önkény és diktatúra. A teljes felvételeket csak a jobboldalon lehetett látni, és nyilván az ítéletalkotók is látták ezeket. Látták a megrendezett művi jeleneteket, a földön fetrengést, az ajtónak csapódást, az akrobata mutatványt a lépcsőkorláton, a „k. erős kép” mesterséges létrehozását, a jogtalanul lobogtatott öt pontot.

Műsorváltozás! Ez lett volna a cél, csakhogy ez jogtalan zavarása volt az intézménynek. A jobboldalnak meg ettől forgott a gyomra. Ez köszönő viszonyban sem áll a képviselői jogkörükkel, ezt nevezik a hatáskörrel való visszaélésnek. Ő meg azt mondja, mármint az igazságot átfordító negatív jogász ember, hogy „köszönő viszonyban sincs a joggal” az ítélet. És ezt terjesztik köreikben, ezzel hergelik híveiket, de csak zárt társadalmukat. A jobboldal szimpatizánsai sokan nézik és olvassák a baloldali hírhamisítást, ha nem akarják, akkor is, mert a net-en fizetett hirdetéseik nagy számban vannak. Így ők jobban tájékozottak mint a balosok, akik tényleg valóságos ellenpropagandát kapnak zárt köreikben.

Emberünk szájából elhangzott most is az „autoriter rendszer”negatív jelzője. Ez hozzátartozik a napi mantrához a meghívott vendégek részéről, hiszen ezért hívják őket. A másik kedvenc kifejezésre sem kellett sokáig várni, az „általános agymosásra”, aminek természetesen a jobboldal van alávetve. Rendszeres agymosás pedig a baloldalon zajlik, a tények átfordításával negatívba. Az hazugság hogy a baloldal „nyitott, mint bárki Nyugat Európában” és a jobb oldal meg nem tud semmiről, ami a világban történik. A hír az, hogy nagyon is tud róla, csak ez neki nem tetszik, és abból nem kér.

A jobboldal ragaszkodik a nemzetéhez, a határon túli magyarokhoz. Nyugat Európa meg nem akar hallani nemzetállamokról, és az őshonos kisebbségek jogairól. Igen tud a jobboldal a globalizációs törekvésekről, a nemzeteket háttérbe szorító világkormányról, de elutasítja. Tud az identitáspolitikáról a gender, a homoszexuális jogok előretöréséről, a harmadik nem megjelenéséről a nyugati társadalmakban, de ő a hagyományos családot támogatja.

Tud a migrációs krízisről, jobban, mint a baloldal, mert a migránsokról viszont csak pozitív hírt engednek médiumaik láttatni. Jobboldalon olvassák a kopt pátriárkát, Boulad atyát, az egyiptomi jezsuitát, akik ismerik a muszlim területfoglalás technikáját. Tudják, hogy a jószívű keresztények beengedték őket Egyiptomba és mi lett ennek a következménye. A keresztények számának drasztikus lecsökkenése, mert erőszakkal terjesztették a muszlim vallást. Vagy lemondtak kereszténységükről vagy ellehetetlenítették őket adókkal, de leginkább megölték őket. Így ma már csak kisszámú keresztény él az egykori keresztény területen, mert elfoglalták a földrészt a muszlimok. Ők figyelmeztetnek, akik megélték, hogy ugyanez a sors vár rátok, vigyázzatok. A baloldaliak nagy valószínűséggel ilyen cikkeket nem is olvasnak, mert nem jut el hozzájuk, a zárt társadalmuk acélfalát ez nem töri szét.

Nekünk a baloldali negatív átfordítás hamis művészetétől forog a gyomrunk.

