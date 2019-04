Varga Mihály és a Huawei regionális vezetője egyetértett, hogy a digitális átalakulás nemcsak lehetőségeket, hanem társadalmi, gazdasági és biztonsági kihívásokat is rejt magában. Ezekre fel kell készülnie a nemzetállamoknak is.



A mobiltelefonokat is gyártó cég közleménye szerint az úgynevezett 5G technológia minden eddiginél gyorsabb és nagyobb mennyiségű adat átvitelét, feldolgozását teszi lehetővé valós időben, késleltetés nélkül, aminek köszönhetően Magyarország a gazdasági fejlődés új, digitális korszakába léphet. Az egyeztetésen a Huawei régiós elnöke és Varga Mihály miniszter tárgyalt az úgynevezett okos-vámszabad területek, zónák kialakításáról, valamint az infokommunikációs technológiák miatt tovább egyszerűsíthető, online adózási lehetőségekről is.

Varga Mihály kiemelte: „Nagyra értékeljük, hogy a Huawei Technologies, az információs és telekommunikációs technológiák egyik vezető, globális szállítója támogatni kívánja hazánkat a pénzügyi tudás fejlesztésében, az infokommunikációs technológia elterjesztésében. További együttműködési lehetőséget látunk az intelligens közlekedés, a digitális oktatás, a fenntarthatóság és a foglalkoztatáspolitika területén”.

Mint ismert, a kormány jó kapcsolatot ápol a céggel, ugyanis a Huawei Kínán kívül a legnagyobb gyártási- és logisztikai központját Magyarországon üzemelteti, rengeteg magyar embernek munkát biztosítva ezzel.