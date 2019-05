Mint írták, idén az EESZT olyan informatikai felületet - úgynevezett mobil gatewayt - alakít ki, amelyen keresztül a különböző platformokra készített alkalmazások elérhetik és felhasználhatják a Térben tárolt adatok meghatározott részét. Az új alkalmazások közvetlen, biztonságos kapcsolatot teremtenek majd a különböző EESZT modulok eléréséhez.

A fejlesztő cégek az új felület felhasználásával olyan applikációkat is létrehozhatnak majd, amelyek segítségével a páciensek és a kezelőorvosok akár saját mobileszközükön is megnézhetik a betegadataikat, leleteiket, vagy segítenek a pácienseknek a gyógyszeradagolásban vagy éppen a következő receptkiváltására figyelmeztetnek, a kezelőorvosok pedig a saját okoseszközükön keresztül is beléphetnek az EESZT rendszerébe.

A közlemény idézi Szabó Bálintot, az ÁEEK főosztályvezetőjét, aki szerint az EESZT továbbfejlesztésének célja, hogy a piaci szereplők, alkalmazásfejlesztők bevonásával az ellátást javító, az orvos-beteg kapcsolatot megkönnyítő 21. századi szolgáltatások is elérhetővé váljanak.

A Tér új képességét használó első alkalmazások várhatóan 2020-ban lesznek majd elérhetők a felhasználók számára. Ezek az innovációk újabb lépést jelentenek a hazai digitális egészségügyi rendszer fejlődésében - tette hozzá.