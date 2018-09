Földi-Kovács Andrea 2005-ben kezdett a HírTV-nél és mindig is büszke volt arra, hogy egy konzervatív médiumnál dolgozik – árulta el a Figyelőnek adott interjújában a HírTV régi-új műsorvezetője. Simicska Lajos hírhedt mondatait követően a műsorvezetőnő az elsők között hagyta ott a később 180 fokos fordulatot végrehajtó televíziót.

Földi-Kovács Andrea számára az elmúlt három esztendő csupán egy intermezzot jelentett, de jelentős tapasztalatokat is szerzett. Szerinte a HírTV mindig is a konzervatív oldal része volt, Simicska Lajos pedig ezt árulta el azon a 2015. február eleji napon, melyet G-napnak szokás nevezni. Beszélt a felmondása utáni hosszú pereskedésről is, de végül győzött az igazság. Szakmai hitelességén nem esett csorba, hiszen ő ugyanazt képviseli ma, mint a G-nap előtt.

A következő időszakról szólva Földi-Kovács Andrea szerint a legfőbb feladat szembefordulni a fake-news gyárakkal és le kell számolni a politikailag korrekt beszédmóddal. A médiában korábban meglévő balliberális túlsúly felszámolásával végre megnyílik a lehetőség, hogy a jobboldali újságírók ne érezzék cikinek, hogy a győztes oldalhoz tartoznak - fogalmazott a népszerű műsorvezető.

A teljes interjút a Figyelő szeptember 27-én megjelent számában olvashatják.