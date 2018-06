Roman Abramovics orosz milliárdos nem lehetett ott a Wembleyben május 19-én, hogy lássa amint csapata, a Chelsea legyőzi az angol kupadöntőben a Manchester Unitedet. A brit hatóságok ugyanis nem újították meg a vízumát. London orrol Moszkvára, mert a Kremlt gyanúsítják egy volt orosz kém és lánya megmérgezésével. Theresa May brit kormányfő közölte, hogy az Oroszországban hamarosan kezdődő focivébére egyetlen brit kormánytag és diplomata se mehet el.

Amikor az oroszok megnyerték a világbajnokság rendezési jogát, Putyin elnök világossá tette, hogy presztízskérdést csinál az eseményből - a lehető legjobb arcát kell mutatnia országának. Annak az Oroszországnak, amely ellen Washington sorra hozza a szankciókat. Legutóbb például orosz oligarchák ellen rendeltek el intézkedéseket. Ezek közül néhányan aktív szerepet játszanak a bajnokságban, ugyanis az általuk épített, működtetett stadionokban rendeznek meccseket. (Lásd a Bloomberg által készített térképet.)

Moszkva már most nyerésre áll, ugyanis a britek felszólították a résztvevő országokat, hogy azok diplomatái, politikusai bojkottálják az eseményt. Egyedül Izland mutatott erre hajlandóságot.

Az oroszok 11 milliárd dollárt költöttek a világbajnoksághoz kötődő infrastruktúra fejlesztésre. Nem csak a stadionokat korszerűsítették, de utakat építettek, repülőtereket fejlesztettek.

A várakozások szerint a meccsekre 30 ezer amerikai utazik Oroszországba. Térképünkön pirossal vannak jelölve azok az oligarchák - és az általuk épített stadionok -, amelyeket érintenek az amerikai szankciók.

Az eseménysorozat június 14-én kezdődik el az Oroszország - Szaúd-Arábia mérkőzéssel a moszkvai Luzsnyiki stadionban, ahol kiderül, hogy az orosz focisták mennyire is készültek fel. Putyin számára azonban már eleve garantált a győzelem, pontosan tudja, hogy nem az számít, hány diplomata van jelen. A világ tévénézői és a meccseket élőben követő szurkolók a legfontosabbak. Az Európai Parlament 60 tagja felhívást intézett az uniós vezetőkhöz: bojkottra szólították fel őket. A felhívás különösebb visszhang nélkül maradt. Angela Merkel német kancellár és Emmanuel Macron francia elnök részt vesznek az eseménysorozaton, és nem csak azért, mert csapataik esélyesnek számítanak. A két európai vezető demonstrálni szeretne Oroszország mellett, a számukra egyre nagyobb kárt okozó amerikai szankciós politika ellen.

Putyin egy kampányvideóban is feltűnik, amelyen Gianni Infantinoval, a FIFA, a nemzetközi labdarúgó testület elnökével szerepel együtt. Némiképp ugyanakkor ellentmondásos, hogy a rendezvényekre személyesen hívta meg Sepp Blattert, a FIFA korábbi elnökét, akit korrupciós botrányai miatt örökre eltiltottak a sportvezetéstől.

A meccseket Oroszország legkülönbözőbb városaiban rendezik meg, a Balti-tengeri Kalnyingrádtól az Urál hegységtől keletre fekvő Jekatyerinburgig. Eddig 2,5 millió jegyet adtak el. Az Egyesült Államok csapatának ugyan nem sikerült kvalifikálnia magát, de ennek ellenére 30 ezer amerikai szurkolót is várnak. Az oroszok a minél zökkenőmentesebb lebonyolítás érdekében egyszerűsítették vízum szabályaikat is: a vébére érvényes jegyekhez adott szurkolói kártya egyben vízumként is szolgál.

Borítófotó: Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség, a FIFA elnöke, Vlagyimir Putyin orosz elnök és Venyiamin Kondratyev krasznodari kormányzó (b-j) megnézi a Fist Olimpiai Stadiont, a 2018-as oroszországi labdarúgó-világbajnokság egyik helyszínét Szocsiban 2018. május 3-án. (MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat/Alekszej Nyikolszkij)