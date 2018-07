Ön eddig úgy tekintett a focira, mint egy kellemes feszültséglevezetésre a hétvégén a haverokkal egy stadionban? Inkább foteldrukkerként ereszti ki a gőzt néha-néha, egy hideg sört fogyasztva, meccsnézéssel egybekötve? Vagy nőként szereti látni a férfiak drámáját, ahogy a világ legnépszerűbb sportjában versengenek, esetleg tagja annak az egyre népesebb csoportnak, amely maga is játssza a focit? Eddig úgy gondolta, hogy nincs ezzel semmi gond? Akkor ismerjen meg egy alternatív valóságot, amelyben a dolgok nem ennyire egyszerűek és magától értetődőek.

Idegenvezetőnk Pető Andrea, a Közép-Európai Egyetem tanára, aki rendelkezésünkre állt, hogy kielégítse kíváncsiságunkat azzal kapcsolatban, hogyan kéne elhelyeznünk a futballt a feminista ideológia szemüvegén keresztül.

Első körben arra voltunk kíváncsiak, probléma-e az, hogy nemzeti válogatottakat nemek tekintetében bináris alapon alakítanak ki, nincsenek tehát vegyes csapatok, vagy nem foglalnak magukban genderfluid, bigender, genderqueer stb. személyeket? Magyarán, indokolt-e ez a szétválasztás?

“A foci férfi sportként alakult ki, melynek szükségszerű ellenpólusa a nő, aki nem játszik, hanem legjobb esetben drukkol, de alapvetően a hiánya a jelenléte. A stadion, a focipálya férfias tér, ahol a kizárólagos bináris szereplők harcolnak a hegemón, normatív férfiasság szabályainak megfelelően. A heteroszexualitás ennek a normativitásnak a része, ezért is okozott nagy botrányt, mikor egyes amerikai foci játékosok felvállalták homoszexualitásukat. Ennek ugyan semmi közvetlen hatása nincs a sportteljesítményre, de a csapatsport esetében annak alapját, a hegemón, normatív férfiasságot kérdőjelezte meg” - magyarázta Pető Andrea.

De azt is meg akartuk tudni, mivel magyarázható, hogy a világ futballközönségének körében a férfi csapatokat/férfi labdarúgó-világbajnokságot nagyobb figyelem övezi, mint a női csapatokat/női labdarúgó-világbajnokságot?

A CEU tanára erre is kimerítő választ adott. “A futball, mint játék a hegemón férfiasság megtestesülése. Amit a férfiak csinálnak, az kulturálisan mindig fontosabb, mint amit a nők csinálnak. És több benne a pénz. A nők is kiharcolták a jogot, hogy indulhassanak versenyeken. Ikonikus az a fénykép, ami a bostoni maratonfutáson készült 1967(!)-ben: a versenyen csak férfiak indulhattak, egy nő a szabályok ellenére mégis megpróbált elindulni, a rendezők pedig lefogták. Ma már furcsa lenne, ha nőknek azt mondanák, hogy nem futhatnak köztéren, de vannak olyan országok, ahol a vallási előírások miatt a nők nem űzhetnek sportot nyilvánosan. A kérdés az, hogy egy sport hegemón módon értelmeződik-e, azaz csak egyféle eredmény a jó, és minden más másod- vagy harmadrendű. Azzal, hogy nők is kiharcolták a jogot, hogy focizhatnak, megmaradt az az állapot, hogy egy másik focit játszanak, azaz női focit, ami továbbra is másodrangú az igazi férfi focihoz képest. Ez a logika ellentétes azzal, hogy mindenki magához képest fejlődik és indul a versenyben, mert sokféle verseny van. Például a paralimpiának is éppen olyan fontosnak kéne lennie, azaz ugyanazokat az erőforrásokat kellene megkapnia, mint az olimpiának. Pontosan az a logika, ami a női focitól vagy a paralimpiától elvonja a figyelmet, illetve a forrásokat, teszi hegemónná és egyedivé a férfi focit”.

Ezután már csak arra voltunk kíváncsiak, hogyan helyezné el az általa vázolt narratívában a férfi és a női fizikai adottságok közti különbségeket? Magyarán, hogy a férfi sportolók gyorsabbak, erősebbek, atletikusabbak, ami látványosabbá, izgalmasabbá teheti az ő focijukat a nézők számára, mint a női csapatokét, és megnehezíti azt, hogy vegyes csapatok induljanak.

“A sportban az egyenlő adottságú sportolók közötti verseny az igazságos és izgalmas. Azok az NDK-s sportolónők, akiknek a politikaira átfordítható sport siker reményében állami doppingprogramban kellett részt venniük, súlyos egészségkárosodást szenvedtek és még így se közelítették meg a férfiak eredményeit. Igaz, a női sportot bizonyos területen, ahol a kémiai szerekkel felépített izomtömeg számít, egy ideig uralták. Egy ifi csapat, vagy akár fogyatékkal élő kerekesszékesek meccse is tud éppen olyan izgalmas lenni, mint egy Bajnokok Ligája-döntő” - érkezett a magyarázat.

Némi űr tátong ebben a magyarázatban, hiszen valamilyen oknál fogva egy BL-döntő 90 percére mégiscsak többen kíváncsiak, mint egy ificsapat mérkőzésére vagy a paralimpia számaira.