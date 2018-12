Az egész történet ott kezdődik, hogy az egyetemeken történő szexuális visszaélések és zaklatások (amit ugye csak férfiak követhetnek el) megfékezésére az Egyesült Államokban megalkották azt a törvényt, amely rendelkezik arról, hogy senkit ne érjen hátrány a neme miatt az oktatás területén.



Ez a törvény a Title IX. nevet viseli, és 1972-re datálható a létrejötte. Ez, a több mint negyvenéves törvény azonban egy igen éles és gyakran is használt fegyverré vált az amerikai feministák kezében.



A Title IX. az egyetemi kampuszok életében terrort hozott, ezt szeretné most megreformálni Betsy DeVos, republikánus kötődésű oktatásért felelős vezető, ugyanis a törvény kifordult önmagából.



Ennek tipikus esete volt a Springfieldben tanító Dennis Gouws esete. A diákok szerették az oktatót, aki aktívan kutatott, előadásait több százan látogatták, ám a professzor elkövetett egy „hibát”, kurzust indított „Férfiak az irodalomban” címmel.



Alapvetően, ha józanésszel gondolkodik az ember, nem talál kivetnivalót a dologban. Pláne akkor, ha azt is megtudja, hogy Gouws professzor az előadásait egy másik létező kurzus, a „Nők az irodalomban” mintájára indította el.



De a tengerentúli feministák nem gondolkodnak józanésszel: a haladók a Title IX. mögé bújva jelentették a professzort, mondván: a meghirdetett kurzus címe szexuális zaklatással ér fel, s amúgy is, mit képzel magáról valaki, hogy ilyen tematikájú előadásokat tart?



Az egyetem vezetése, a megfelelési kényszer alatt roskadozva pedig hagyta, hogy az oktató otthagyja az intézményt. Gouws professzor okosabb volt, nem ment bele a játékba, inkább felállt.



Viszont, ha már előadások címei miatt professzorokat képes bárki is lehetetlen helyzetbe hozni, akkor ott baj van, ezért is szükséges a törvény felülvizsgálata. Az eredeti szándékkal nincs probléma, a jogalkotók nem tudhatták, hogy pár évtized múlva a feministák fognak visszaélni vele. A baj csak a lóval van, a túloldallal, meg az áteséssel.

