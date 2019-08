Remek második negyedévet tudhat maga mögött az ANY Biztonsági Nyomda, amely árbevételét és nyereségét is mintegy tíz százalékkal növelte. A vártnál jobb eredményhez a májusi európai parlamenti választásokra szállított nyomtatványok is hozzájárultak, az őszi önkormányzati voksoláshoz kapcsolódó megrendelések miatt pedig a nyomdacég idei kilátásai is kedvezők.