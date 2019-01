A politikust egy fából készült tárggyal ütötték le az ismeretlen támadók, majd akkor is verték, amikor már védtelenül a földön feküdt a férfi. Életét egy bátor építőmunkás közbelépésének köszönheti.



A politikus jelenleg súlyos sérülésekkel fekszik kórházban, a brémai ügyészség pedig megállapította: a támadásnak politikai motivációi voltak.



Az AfD a hivatalos Facebook-oldalán jelezte, hogy aggasztónak találják az eseményeket, különösen annak a tükrében, hogy több parlamenti párt (a szociáldemokraták, a zöldek és az újmarxista Die Linke) is támogatja az antifa mozgalmakat, melyek már többször is megfenyegették az AfD képviselőit. Mint ismert, pár napja a párt döbelni irodájánál robbantottak ismeretlenek, akkor szerencsére nem történt személyi sérülés.



„Fekete nap ez a demokráciának, s várjuk a pártok elhatárolódását és segítségnyújtását” – írja az AfD a közösségi médiában kiadott közleményében.



