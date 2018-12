Újabb változás következett be a Jobbik frakciójában, immár sokadszorra a parlament megalakulása óta: most Staudt Gábor adta vissza a mandátumát. A párt ugyan erősnek és stabilnak hirdeti magát, ám a csökkenő létszám nem erről tanúskodik.

A Jobbik leépülése a választási vereség után kezdődött. A néppártosodást szorgalmazó, ám a pártot csak elsorvasztó Vona Gábor lemondott elnöki tisztségéről, listás mandátumát pedig át sem vette. A bukott miniszterelnök-jelöltet a Jobbik élén Sneider Tamás követte, és elkezdődtek a belharcok.

A frakció májusi megalakulása óta többen is otthagyták a süllyedő hajót. Kezdődött Janiczak Dáviddal, Ózd polgármesterével. Az iparváros első embere arról is híres, hogy a kiszivárgott hangfelvételek szerint alpári hangnemben fenyegette meg női beosztottját. Janiczak arra hivatkozva adta vissza a mandátumát, hogy továbbra is Ózd polgármestereként kíván tevékenykedni. Ő már bizonyára látta, hogy belső ellentétektől szétfeszülő frakcióban nem terem neki sok babér.

A jobbikos belharcok eredményeképpen Toroczkai László megalapította a Mi Magunk platformot, amelyhez Dúró Dóra egyetlen jobbikos parlamenti képviselőként csatlakozott. Sneiderék a velük szemben álló pólust szisztematikusan kezdték leépíteni: kirúgták Dúró Dórát a frakcióból, aki ezután a pártból is kilépett. A Jobbik természetesen nem fogadta el a Mi Magunk platformot, Toroczkait kirúgták a pártból, aki ezek után megalapította a Mi Hazánk Mozgalom elnevezésű pártot, ami tárt karokkal fogadta Dúró Dórát.

Dúróéhoz hasonló sorsra jutott Volner János, a párt egykori alelnöke, aki többször kritikus hangot ütött meg a párt vezetésével szemben, ezért kizárták a frakcióból, később pedig maga lépett ki a Jobbikból. Volner kizárása miatt aztán ketten, Fülöp Erik és Apáti István is kilépett a frakcióból és a pártból. Mandátumukat - Dúróval egyetemben - mindhárman megtartották.

A belharcok azonban tovább folytatódtak, és ennek eredményeképpen hangfelvétel került ki Szávay Istvánról, amelyen a jobbikos képviselő azzal dicsekedett, hogy leütött egy zsidó nőt. A Szávay emiatt bejelentette: visszaadja a mandátumát.

Utolsóként Staudt Gábor jelezte a nyilvánosság előtt, hogy meg kíván válni a mandátumától. A képviselő magánéleti okokra hivatkozott, de Volner János elmondása alapján ennél több lehet a háttérben. Több forrás is arról értekezik, hogy Staudt bűnszövetkezet tagjaként nemesfémek kereskedésével élt vissza, és ahogy a Jobbik korábbi alelnöke fogalmazott: egyre gátlástalanabb eszközöket vetnek be egymás ellen a Jobbikon belül, így nem csoda, ha a frakcióban gyászhangulat van, és mindenki retteg, hogy ki lesz a következő.

A parlament megalakulását követő események rövid ismertetése után egyértelműen látszik, hogy a Jobbik frakciójában olyan körülmények uralkodnak, mint egy megzavart hangyabolyban.

Itt tartanak most: fél év alatt a Jobbik frakciója a kezdeti huszonhat főről huszonkettőre zsugorodott, három mandátum pedig gazdát cserélt, és úgy tűnik, messze még a vége.

Borítófotó: MTI Fotó: Koszticsák Szilárd