Villamosítás

Sikeresen zárult az észak-balatoni vasútvonal Szabadbattyán-Balatonfüred közötti szakaszának villamosítására kiírt közbeszerzés, a munkát a Vasútvill Kft. és az R-Kord Kft. alkotta ÉB 2018 Konzorcium nyerte el - közölte a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF). A tervezést és kivitelezést is magában foglaló, mintegy nettó 23 milliárd forintos beruházás során a Szabadbattyán és Balatonfüred közti 55 kilométeres vonalszakasz villamosítása mellett Polgárdi, Balatonkenese, Balatonfűzfő és Alsóörs állomásokat átépítik és akadálymentesítik.

Budapesten lesz a Jaguár legújabb fejlesztő központja

Szijjártó Péter elmondta: az autógyár központjában az új modellek létrehozásával és bevezetésével kapcsolatos fejlesztéseken dolgoznak majd.

A Jaguar XJ R-t mutatják be a New York-i Nemzetközi Autószalonon a New York-i Javits Centerben 2013. március 28-án. (MTI/EPA/Jason Szenes)

A központ jelentőségét az adja, hogy az új Jaguár modellek 2020-tól alapvetően már elektromos meghajtással futnak. A jövő év elején megnyíló központban első lépésben 100 magyar mérnök dolgozik majd az elektromos meghajtás és az informatikai fejlesztés területén - tette hozzá.

E-kompresszort gyártó üzemet nyitott a Mahle

Balassagyarmaton nyitotta meg első e-kompresszort gyártó üzemét a német Mahle, a sorozatgyártás jövőre indulhat. A beruházó szerdai közleménye szerint a gyártócsarnokban gépjárművek légkondicionáló berendezéseihez gyártanak e-kompresszorokat. A berendezések a gépjármű motorjától függetlenül működtetik a hűtést és fűtést biztosító rendszereket. Bernd Eckl, a Mahle üzletágvezetője a beruházástól azt várja, hogy a vállalat beszállítói szerepe az elektromos autók gyártásában is erősödjön.

Átadták a csillaghegyi strandfürdő új fürdőépületét

A 3,9 milliárd forintos fővárosi beruházás során egy több mint 7800 négyzetméter területű fedett, 12 új medencének helyet adó fürdőépülettel bővült a III. kerületi strand, amely ezentúl Csillaghegyi Árpád Forrásfürdő néven üzemel tovább.

Kép forrása: Origo

Tarlós István főpolgármester a megnyitó ünnepségen kijelentette: a csillaghegyi strandfürdő Budapest egyik legrégebbi, legnagyobb területű és mindig az egyik legszebb strandja volt, most pedig már elmondható, hogy az egyik legkorszerűbb is.

Új genetikai kutatóbázis épült Vas megyében

Átadták kedden a Bábolna TETRA Kft. baromfi-genetikai kutatóbázisát a Vas megyei Uraiújfaluban, amelyben olyan új hibridek kitenyésztésén dolgoznak majd a kutatók és szakemberek, amelyek amellett, hogy jobban alkalmazkodnak a klímaváltozáshoz, jól tűrik a magasabb környezeti hőmérsékletet és különleges krémszínű tojásokat adnak.

Fejlesztés a borsodi kórházban

Kétszázmillió forintból érintésmentes kézfertőtlenítő berendezéseket, a betegellátó helyiségek és műtők levegőjének fertőtlenítésére alkalmas eszközöket és újgenerációs fertőtlenítőket vásárolt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház.

A kórháznak az MTI-hez eljuttatott keddi közleménye szerint az intézmény uniós forrásból a biztonságos betegellátást segítő fejlesztéseket valósított meg, az említett eszközöknek köszönhetően nő a betegbiztonság, rövidülhet a kórházi ápolás időtartama, javulnak a higiéniai körülmények, és várhatóan csökken a kórházi fertőzések száma. A fejlesztésben a kórház öt telephelye és 85 betegellátó osztály érintett, ez több mint 854 ezer lakos jobb, biztonságosabb egészségügyi ellátását jelenti.

Borítófotó: (MTI/EPA/Cyril Zingaro)